Politehnica Iaşi a obţinut o victorie dificilă în etapa a doua a play-out-ului ligii secunde, deşi a întâlnit, pe teren propriu, o formaţie deja retrogradată. Ieşenii au depăşit sâmbătă, 2 aprilie, formaţia Dacia Unirea Brăila, cu scorul de 1-0 (0-0), golul fiind înscris de Kamara (79).

”Cred că a fost un meci pe care îl puteam gestiona mult mai bine. Am ratat foarte mult. Am avut o primă repriză bună, în care am construit, în a doua parte am jucat un pic mai direct, mai haotic, cu doi atacanți și am încercat să scurtăm drumul spre poartă”, a declarat antrenorul Costel Enache. Alte rezultate din această rundă: Csikszereda Miercurea Ciuc-Politehnica Timişoara 3-0 (0-0) şi Dunărea Călăraşi-CSC Şelimbăr 0-5 (0-2).

CLASAMENT

1 CSIKSZEREDA Miercurea Ciuc 1 1 0 0 3-0 36 2 Metaloglobus Bucureşti 1 1 0 0 4-1 31 3 Politehnica Iaşi 2 1 1 0 1-0 29 4 CSC Şelimbăr 2 1 1 0 5-0 27 5 Politehnica Timișoara 2 1 0 1 3-3 24 6 Dunărea Călăraşi 2 0 0 2 0-8 7 7 Dacia Unirea Brăila 2 0 0 2 1-5 2

Pe 9 aprilie, va avea loc meciul Metaloglobus Bucureşti-Politehnica Iaşi. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Politehnica Iaşi)