L2 Iași-victorie la scor, Bacău-reușită la Voluntari, Piatra Neamț-o nouă înfrângere

de Vlad Bălănescu

Etapa a XX-a a Ligii a II-a a adus victorii pentru Politehnica Iași și FC Bacău, dar și o nouă înfrângere pentru CSM Ceahlăul Piatra Neamț.

L2 Iași-victorie la scor, Bacău-reușită la Voluntari, Piatra Neamț-o nouă înfrângereVineri, 6 martie, s-a jucat partida FC Voluntari-FC Bacău 1-2 (1-1).

L2 Iași-victorie la scor, Bacău-reușită la Voluntari, Piatra Neamț-o nouă înfrângereAstăzi, 7 martie, s-au înregistrat scorurile: CSM Slatina-CSM Ceahlăul 2-1 (2-0) și Politehnica Iași-FC Câmpulung Muscel 6-1 (0-1).

L2 Iași-victorie la scor, Bacău-reușită la Voluntari, Piatra Neamț-o nouă înfrângereTot astăzi au avut loc și meciurile: CS Afumați-Steaua București 0-1 (0-1), Concordia Chiajna-Olimpia Satu Mare 4-2 (2-0), Dinamo București-CSC Șelimbăr 4-1 (1-0), FC Bihor Oradea-Sepsi Sfântu Gheorghe (ora 12:00 – scor 0-1) și CS Tunari-CSC Dumbrăvița (ora 15:00). Duminică, 8 martie, sunt programate partidele: Metalul Buzău-Gloria Bistrița și CSM Reșița-Corvinul Hunedoara. Luni, 9 martie, va avea loc meciul ASA Târgu Mureș-Chindia Târgoviște.

CLASAMENT

1Corvinul Hunedoara19145032-1147
2Sepsi Sfântu Gheorghe19133332-1642
3FC Voluntari20116330-1539
4FC Bihor Oradea19122537-2038
5ASA Târgu Mureş19113537-2036
6Chindia Târgovişte19113534-1736
7Steaua Bucureşti20113633-2636
8CSM Reşiţa19102733-2532
9Politehnica Iaşi2094724-1931
10FC Bacău2086625-2430
11Metalul Buzău1992829-2029
12Concordia Chiajna2083929-2327
13CS Afumaţi2083928-2527
14CSM Slatina2075825-2526
15CSC Dumbrăviţa19631023-3221
16Gloria Bistrița1955924-2820
17CSC 1599 Şelimbăr20541126-3119
18CSM Ceahlăul Piatra Neamţ20531219-4118
19Dinamo Bucureşti20371019-3316
20CS Tunari19261115-3412
21Olimpia Satu Mare20321517-4511
22FC Câmpulung-Muscel2024149-5010

Echipele din Regiunea Nord-Est încheie sezonul regulat pe 14 martie, după următorul program: FC Bacău-CSM Slatina, Steaua București-Politehnica Iași și CSM Ceahlăul-CS Afumați. (M.C.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
