L2 Iași-victorie la scor, Bacău-reușită la Voluntari, Piatra Neamț-o nouă înfrângere

Etapa a XX-a a Ligii a II-a a adus victorii pentru Politehnica Iași și FC Bacău, dar și o nouă înfrângere pentru CSM Ceahlăul Piatra Neamț.
Vineri, 6 martie, s-a jucat partida FC Voluntari-FC Bacău 1-2 (1-1).
Astăzi, 7 martie, s-au înregistrat scorurile: CSM Slatina-CSM Ceahlăul 2-1 (2-0) și Politehnica Iași-FC Câmpulung Muscel 6-1 (0-1).
Tot astăzi au avut loc și meciurile: CS Afumați-Steaua București 0-1 (0-1), Concordia Chiajna-Olimpia Satu Mare 4-2 (2-0), Dinamo București-CSC Șelimbăr 4-1 (1-0), FC Bihor Oradea-Sepsi Sfântu Gheorghe (ora 12:00 – scor 0-1) și CS Tunari-CSC Dumbrăvița (ora 15:00). Duminică, 8 martie, sunt programate partidele: Metalul Buzău-Gloria Bistrița și CSM Reșița-Corvinul Hunedoara. Luni, 9 martie, va avea loc meciul ASA Târgu Mureș-Chindia Târgoviște.
CLASAMENT
|1
|Corvinul Hunedoara
|19
|14
|5
|0
|32-11
|47
|2
|Sepsi Sfântu Gheorghe
|19
|13
|3
|3
|32-16
|42
|3
|FC Voluntari
|20
|11
|6
|3
|30-15
|39
|4
|FC Bihor Oradea
|19
|12
|2
|5
|37-20
|38
|5
|ASA Târgu Mureş
|19
|11
|3
|5
|37-20
|36
|6
|Chindia Târgovişte
|19
|11
|3
|5
|34-17
|36
|7
|Steaua Bucureşti
|20
|11
|3
|6
|33-26
|36
|8
|CSM Reşiţa
|19
|10
|2
|7
|33-25
|32
|9
|Politehnica Iaşi
|20
|9
|4
|7
|24-19
|31
|10
|FC Bacău
|20
|8
|6
|6
|25-24
|30
|11
|Metalul Buzău
|19
|9
|2
|8
|29-20
|29
|12
|Concordia Chiajna
|20
|8
|3
|9
|29-23
|27
|13
|CS Afumaţi
|20
|8
|3
|9
|28-25
|27
|14
|CSM Slatina
|20
|7
|5
|8
|25-25
|26
|15
|CSC Dumbrăviţa
|19
|6
|3
|10
|23-32
|21
|16
|Gloria Bistrița
|19
|5
|5
|9
|24-28
|20
|17
|CSC 1599 Şelimbăr
|20
|5
|4
|11
|26-31
|19
|18
|CSM Ceahlăul Piatra Neamţ
|20
|5
|3
|12
|19-41
|18
|19
|Dinamo Bucureşti
|20
|3
|7
|10
|19-33
|16
|20
|CS Tunari
|19
|2
|6
|11
|15-34
|12
|21
|Olimpia Satu Mare
|20
|3
|2
|15
|17-45
|11
|22
|FC Câmpulung-Muscel
|20
|2
|4
|14
|9-50
|10
Echipele din Regiunea Nord-Est încheie sezonul regulat pe 14 martie, după următorul program: FC Bacău-CSM Slatina, Steaua București-Politehnica Iași și CSM Ceahlăul-CS Afumați. (M.C.)