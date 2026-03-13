SPORTACTUALITATEBACĂU

L2 FC Bacău și CSM Ceahlăul încheie sezonul regulat acasă, Poli Iași este programată în deplasare

de Vlad Bălănescu

FC Bacău și CSM Ceahlăul încheie sezonul regulat acasă, în timp ce Poli Iași este programată în deplasare.

FC BACĂU

Etapa a XXI-a a Ligii a II-a programează sâmbătă, de la ora 12:30, partidele: Steaua București-Politehnica Iași, FC Bacău-CSM Slatina și CSM Ceahlăul Piatra Neamț-CS Afumați.

L2 FC Bacău și CSM Ceahlăul încheie sezonul regulat acasă, Poli Iași este programată în deplasareAlte meciuri din aceeași rundă: Chindia Târgoviște-Metalul Buzău, Sepsi Sfântu Gheorghe-ASA Târgu Mureș, Corvinul Hunedoara-FC Bihor Oradea, CSC Șelimbăr-CSM Reșița, Olimpia Satu Mare-Dinamo București, CSC Dumbrăvița-Concordia Chiajna, FC Câmpulung Muscel-CS Tunari și Gloria Bistrița-FC Voluntari.

POLI IAȘI

CLASAMENT

1Corvinul Hunedoara20155035-1250
2Sepsi Sfântu Gheorghe20134334-1843
3Chindia Târgovişte20123536-1739
4FC Bihor Oradea20123539-2239
5FC Voluntari20116330-1539
6ASA Târgu Mureş20113637-2236
7Steaua Bucureşti20113633-2636
8CSM Reşiţa20102834-2832
9Politehnica Iaşi2094724-1931
10FC Bacău2086625-2430
11Metalul Buzău2092930-2429
12Concordia Chiajna2083929-2327
13CS Afumaţi2083928-2527
14CSM Slatina2075825-2526
15Gloria Bistrița2065928-2923
16CSC Dumbrăviţa20641024-3322
17CSC 1599 Şelimbăr20541126-3119
18CSM Ceahlăul Piatra Neamţ20531219-4118
19Dinamo Bucureşti20371019-3316
20CS Tunari20271116-3513
21Olimpia Satu Mare20321517-4511
22FC Câmpulung-Muscel2024149-5010

Toate echipele din Regiunea Nord-Est vor evolua în play-out. (M.C.)

