L2 FC Bacău și CSM Ceahlăul încheie sezonul regulat acasă, Poli Iași este programată în deplasare

FC Bacău și CSM Ceahlăul încheie sezonul regulat acasă, în timp ce Poli Iași este programată în deplasare.
Etapa a XXI-a a Ligii a II-a programează sâmbătă, de la ora 12:30, partidele: Steaua București-Politehnica Iași, FC Bacău-CSM Slatina și CSM Ceahlăul Piatra Neamț-CS Afumați.
Alte meciuri din aceeași rundă: Chindia Târgoviște-Metalul Buzău, Sepsi Sfântu Gheorghe-ASA Târgu Mureș, Corvinul Hunedoara-FC Bihor Oradea, CSC Șelimbăr-CSM Reșița, Olimpia Satu Mare-Dinamo București, CSC Dumbrăvița-Concordia Chiajna, FC Câmpulung Muscel-CS Tunari și Gloria Bistrița-FC Voluntari.
CLASAMENT
|1
|Corvinul Hunedoara
|20
|15
|5
|0
|35-12
|50
|2
|Sepsi Sfântu Gheorghe
|20
|13
|4
|3
|34-18
|43
|3
|Chindia Târgovişte
|20
|12
|3
|5
|36-17
|39
|4
|FC Bihor Oradea
|20
|12
|3
|5
|39-22
|39
|5
|FC Voluntari
|20
|11
|6
|3
|30-15
|39
|6
|ASA Târgu Mureş
|20
|11
|3
|6
|37-22
|36
|7
|Steaua Bucureşti
|20
|11
|3
|6
|33-26
|36
|8
|CSM Reşiţa
|20
|10
|2
|8
|34-28
|32
|9
|Politehnica Iaşi
|20
|9
|4
|7
|24-19
|31
|10
|FC Bacău
|20
|8
|6
|6
|25-24
|30
|11
|Metalul Buzău
|20
|9
|2
|9
|30-24
|29
|12
|Concordia Chiajna
|20
|8
|3
|9
|29-23
|27
|13
|CS Afumaţi
|20
|8
|3
|9
|28-25
|27
|14
|CSM Slatina
|20
|7
|5
|8
|25-25
|26
|15
|Gloria Bistrița
|20
|6
|5
|9
|28-29
|23
|16
|CSC Dumbrăviţa
|20
|6
|4
|10
|24-33
|22
|17
|CSC 1599 Şelimbăr
|20
|5
|4
|11
|26-31
|19
|18
|CSM Ceahlăul Piatra Neamţ
|20
|5
|3
|12
|19-41
|18
|19
|Dinamo Bucureşti
|20
|3
|7
|10
|19-33
|16
|20
|CS Tunari
|20
|2
|7
|11
|16-35
|13
|21
|Olimpia Satu Mare
|20
|3
|2
|15
|17-45
|11
|22
|FC Câmpulung-Muscel
|20
|2
|4
|14
|9-50
|10
Toate echipele din Regiunea Nord-Est vor evolua în play-out. (M.C.)