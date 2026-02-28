SPORTACTUALITATEBACĂU

L2 FC Bacău face egal, Poli Iași și CSM Ceahlăul pierd

de Vlad Bălănescu

FC Bacău, Poli Iași și CSM Ceahlăul Piatra Neamț au obținut un singur punct în etapa a XIX-a a Ligii a II-a, meciuri disputate astăzi, 28 februarie.

Rezultatele au fost următoarele: FC Bacău-Gloria Bistrița 1-1 (1-1), CSC Dumbrăvița-Politehnica Iași 1-0 (0-0) și CSM Ceahlăul Piatra Neamț-FC Voluntari 1-5 (0-2).

L2 FC Bacău face egal, Poli Iași și CSM Ceahlăul pierdAlte rezultate din această rundă: ASA Târgu Mureș-Metalul Buzău 1-0, Sepsi Sfântu Gheorghe-CSM Reșița 5-0 Corvinul Hunedoara-Dinamo București 2-2, CSC Șelimbăr-Concordia Chiajna 1-0, Olimpia Satu Mare-CS Tunari 1-1, FC Câmpulung Muscel-CS Afumați 0-3 și Steaua București-CSM Slatina 2-1. Duminică, 1 martie, se joacă meciul Chindia Târgoviște-FC Bihor Oradea.

CLASAMENT

1Corvinul Hunedoara19145032-1147
2Sepsi Sfântu Gheorghe19133332-1642
3FC Voluntari19116229-1339
4FC Bihor Oradea18122437-1938
5ASA Târgu Mureş19113537-2036
6Chindia Târgovişte18103533-1733
7Steaua Bucureşti19103632-2633
8CSM Reşiţa19102733-2532
9Metalul Buzău1992829-2029
10Politehnica Iaşi1984718-1828
11CS Afumaţi1983828-2427
12FC Bacău1976623-2327
13Concordia Chiajna1973925-2124
14CSM Slatina1965823-2423
15CSC Dumbrăviţa19631023-3221
16Gloria Bistrița1955924-2820
17CSC 1599 Şelimbăr19541025-2719
18CSM Ceahlăul Piatra Neamţ19531118-3918
19Dinamo Bucureşti19271015-3213
20CS Tunari19261115-3412
21Olimpia Satu Mare19321415-4111
22FC Câmpulung Muscel1924138-4410

Pe 7 martie, în etapa a XX-a vor avea loc partidele:  FC Voluntari-FC Bacău, CSM Slatina-CSM Ceahlăul Piatra Neamț și Politehnica Iași-FC Câmpulung Muscel. (M.C.; FOTO: Dragoș Pășcăneanu – Mediafax Foto)

Vlad Bălănescu
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
