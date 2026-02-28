L2 FC Bacău face egal, Poli Iași și CSM Ceahlăul pierd

FC Bacău, Poli Iași și CSM Ceahlăul Piatra Neamț au obținut un singur punct în etapa a XIX-a a Ligii a II-a, meciuri disputate astăzi, 28 februarie.
Rezultatele au fost următoarele: FC Bacău-Gloria Bistrița 1-1 (1-1), CSC Dumbrăvița-Politehnica Iași 1-0 (0-0) și CSM Ceahlăul Piatra Neamț-FC Voluntari 1-5 (0-2).
Alte rezultate din această rundă: ASA Târgu Mureș-Metalul Buzău 1-0, Sepsi Sfântu Gheorghe-CSM Reșița 5-0 Corvinul Hunedoara-Dinamo București 2-2, CSC Șelimbăr-Concordia Chiajna 1-0, Olimpia Satu Mare-CS Tunari 1-1, FC Câmpulung Muscel-CS Afumați 0-3 și Steaua București-CSM Slatina 2-1. Duminică, 1 martie, se joacă meciul Chindia Târgoviște-FC Bihor Oradea.
CLASAMENT
|1
|Corvinul Hunedoara
|19
|14
|5
|0
|32-11
|47
|2
|Sepsi Sfântu Gheorghe
|19
|13
|3
|3
|32-16
|42
|3
|FC Voluntari
|19
|11
|6
|2
|29-13
|39
|4
|FC Bihor Oradea
|18
|12
|2
|4
|37-19
|38
|5
|ASA Târgu Mureş
|19
|11
|3
|5
|37-20
|36
|6
|Chindia Târgovişte
|18
|10
|3
|5
|33-17
|33
|7
|Steaua Bucureşti
|19
|10
|3
|6
|32-26
|33
|8
|CSM Reşiţa
|19
|10
|2
|7
|33-25
|32
|9
|Metalul Buzău
|19
|9
|2
|8
|29-20
|29
|10
|Politehnica Iaşi
|19
|8
|4
|7
|18-18
|28
|11
|CS Afumaţi
|19
|8
|3
|8
|28-24
|27
|12
|FC Bacău
|19
|7
|6
|6
|23-23
|27
|13
|Concordia Chiajna
|19
|7
|3
|9
|25-21
|24
|14
|CSM Slatina
|19
|6
|5
|8
|23-24
|23
|15
|CSC Dumbrăviţa
|19
|6
|3
|10
|23-32
|21
|16
|Gloria Bistrița
|19
|5
|5
|9
|24-28
|20
|17
|CSC 1599 Şelimbăr
|19
|5
|4
|10
|25-27
|19
|18
|CSM Ceahlăul Piatra Neamţ
|19
|5
|3
|11
|18-39
|18
|19
|Dinamo Bucureşti
|19
|2
|7
|10
|15-32
|13
|20
|CS Tunari
|19
|2
|6
|11
|15-34
|12
|21
|Olimpia Satu Mare
|19
|3
|2
|14
|15-41
|11
|22
|FC Câmpulung Muscel
|19
|2
|4
|13
|8-44
|10
Pe 7 martie, în etapa a XX-a vor avea loc partidele: FC Voluntari-FC Bacău, CSM Slatina-CSM Ceahlăul Piatra Neamț și Politehnica Iași-FC Câmpulung Muscel. (M.C.; FOTO: Dragoș Pășcăneanu – Mediafax Foto)