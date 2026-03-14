L2 FC Bacău a obținut o victorie importantă, Poli Iași nu a putut împiedica calificarea Stelei în play-off, iar CSM Ceahlăul a pierdut din nou

FC Bacău este singura echipă din Regiunea Nord-Est care a câștigat în ultima etapă a sezonului regulat din Liga a II-a. Politehnica Iași nu a putut împiedica calificarea Stelei București în play-off, iar CSM Ceahlăul Piatra Neamț a înregistrat o nouă înfrângere.

Rezultate: FC Bacău-CSM Slatina 3-2, Steaua București-Politehnica Iași 3-1 și CSM Ceahlăul Piatra Neamț-CS Afumați 1-2.

În celelalte partide ale rundei, s-au înregistrat următoarele scoruri: Chindia Târgoviște-Metalul Buzău 2-3, Sepsi Sfântu Gheorghe-ASA Târgu Mureș 0-0, Corvinul Hunedoara-FC Bihor Oradea 2-1, CSC Șelimbăr-CSM Reșița 1-1, Olimpia Satu Mare-Dinamo București 2-0, CSC Dumbrăvița-Concordia Chiajna 1-0, FC Câmpulung Muscel-CS Tunari 1-3 și Gloria Bistrița-FC Voluntari 1-0.

CLASAMENT

1 Corvinul Hunedoara 21 16 5 0 37-13 53 2 Sepsi Sfântu Gheorghe 21 13 5 3 34-18 44 3 Chindia Târgovişte 21 12 3 6 38-20 39 4 FC Bihor Oradea 21 12 3 6 40-24 39 5 FC Voluntari 21 11 6 4 30-16 39 6 Steaua Bucureşti 21 12 3 6 36-27 39 7 ASA Târgu Mureş 21 11 4 6 37-22 37 8 CSM Reşiţa 21 10 3 8 35-29 33 9 FC Bacău 21 9 6 6 28-26 33 10 Metalul Buzău 21 10 2 9 33-26 32 11 Politehnica Iaşi 21 9 4 8 25-22 31 12 CS Afumaţi 21 9 3 9 30-26 30 13 Concordia Chiajna 21 8 3 10 29-24 27 14 Gloria Bistrița 21 7 5 9 29-29 26 15 CSM Slatina 21 7 5 9 27-28 26 16 CSC Dumbrăviţa 21 7 4 10 25-33 25 17 CSC 1599 Şelimbăr 21 5 5 11 27-32 20 18 CSM Ceahlăul Piatra Neamţ 21 5 3 13 20-43 18 19 Dinamo Bucureşti 21 3 7 11 19-35 16 20 CS Tunari 21 3 7 11 19-36 16 21 Olimpia Satu Mare 21 4 2 15 19-45 14 22 FC Câmpulung-Muscel 21 2 4 15 10-53 10

Toate cele 3 echipe din Regiunea Nord-Est vor participa la play-out. Politehnica Iași și CSM Ceahlăul Piatra Neamț vor fi în Grupa A, alături de ASA Târgu Mureș, Metalul Buzău, Gloria Bistrița, CSM Slatina, Dinamo București și FC Câmpulung-Muscel. FC Bacău va evolua în Grupa B, contra formațiilor: CSM Reșița, CS Afumați, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr, CS Tunari și Olimpia Satu Mare. Măcar teoretic, doar echipa din Piatra Neamț este în pericol de a retrograda. (M.C.; FOTO: Paginile de Facebook FC Bacău și Politehnica Iași)