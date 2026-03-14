L2 FC Bacău a obținut o victorie importantă, Poli Iași nu a putut împiedica calificarea Stelei în play-off, iar CSM Ceahlăul a pierdut din nou

FC Bacău este singura echipă din Regiunea Nord-Est care a câștigat în ultima etapă a sezonului regulat din Liga a II-a. Politehnica Iași nu a putut împiedica calificarea Stelei București în play-off, iar CSM Ceahlăul Piatra Neamț a înregistrat o nouă înfrângere.
Rezultate: FC Bacău-CSM Slatina 3-2, Steaua București-Politehnica Iași 3-1 și CSM Ceahlăul Piatra Neamț-CS Afumați 1-2.
În celelalte partide ale rundei, s-au înregistrat următoarele scoruri: Chindia Târgoviște-Metalul Buzău 2-3, Sepsi Sfântu Gheorghe-ASA Târgu Mureș 0-0, Corvinul Hunedoara-FC Bihor Oradea 2-1, CSC Șelimbăr-CSM Reșița 1-1, Olimpia Satu Mare-Dinamo București 2-0, CSC Dumbrăvița-Concordia Chiajna 1-0, FC Câmpulung Muscel-CS Tunari 1-3 și Gloria Bistrița-FC Voluntari 1-0.
CLASAMENT
|1
|Corvinul Hunedoara
|21
|16
|5
|0
|37-13
|53
|2
|Sepsi Sfântu Gheorghe
|21
|13
|5
|3
|34-18
|44
|3
|Chindia Târgovişte
|21
|12
|3
|6
|38-20
|39
|4
|FC Bihor Oradea
|21
|12
|3
|6
|40-24
|39
|5
|FC Voluntari
|21
|11
|6
|4
|30-16
|39
|6
|Steaua Bucureşti
|21
|12
|3
|6
|36-27
|39
|7
|ASA Târgu Mureş
|21
|11
|4
|6
|37-22
|37
|8
|CSM Reşiţa
|21
|10
|3
|8
|35-29
|33
|9
|FC Bacău
|21
|9
|6
|6
|28-26
|33
|10
|Metalul Buzău
|21
|10
|2
|9
|33-26
|32
|11
|Politehnica Iaşi
|21
|9
|4
|8
|25-22
|31
|12
|CS Afumaţi
|21
|9
|3
|9
|30-26
|30
|13
|Concordia Chiajna
|21
|8
|3
|10
|29-24
|27
|14
|Gloria Bistrița
|21
|7
|5
|9
|29-29
|26
|15
|CSM Slatina
|21
|7
|5
|9
|27-28
|26
|16
|CSC Dumbrăviţa
|21
|7
|4
|10
|25-33
|25
|17
|CSC 1599 Şelimbăr
|21
|5
|5
|11
|27-32
|20
|18
|CSM Ceahlăul Piatra Neamţ
|21
|5
|3
|13
|20-43
|18
|19
|Dinamo Bucureşti
|21
|3
|7
|11
|19-35
|16
|20
|CS Tunari
|21
|3
|7
|11
|19-36
|16
|21
|Olimpia Satu Mare
|21
|4
|2
|15
|19-45
|14
|22
|FC Câmpulung-Muscel
|21
|2
|4
|15
|10-53
|10
Toate cele 3 echipe din Regiunea Nord-Est vor participa la play-out. Politehnica Iași și CSM Ceahlăul Piatra Neamț vor fi în Grupa A, alături de ASA Târgu Mureș, Metalul Buzău, Gloria Bistrița, CSM Slatina, Dinamo București și FC Câmpulung-Muscel. FC Bacău va evolua în Grupa B, contra formațiilor: CSM Reșița, CS Afumați, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr, CS Tunari și Olimpia Satu Mare. Măcar teoretic, doar echipa din Piatra Neamț este în pericol de a retrograda. (M.C.; FOTO: Paginile de Facebook FC Bacău și Politehnica Iași)