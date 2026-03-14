L2 FC Bacău a obținut o victorie importantă, Poli Iași nu a putut împiedica calificarea Stelei în play-off, iar CSM Ceahlăul a pierdut din nou

de Vlad Bălănescu

FC Bacău este singura echipă din Regiunea Nord-Est care a câștigat în ultima etapă a sezonului regulat din Liga a II-a. Politehnica Iași nu a putut împiedica calificarea Stelei București în play-off, iar CSM Ceahlăul Piatra Neamț a înregistrat o nouă înfrângere.

FC BACĂU vs. CSM SLATINA

Rezultate: FC Bacău-CSM Slatina 3-2, Steaua București-Politehnica Iași 3-1 și CSM Ceahlăul Piatra Neamț-CS Afumați 1-2.

POLITEHNICA IAȘI

În celelalte partide ale rundei, s-au înregistrat următoarele scoruri: Chindia Târgoviște-Metalul Buzău 2-3, Sepsi Sfântu Gheorghe-ASA Târgu Mureș 0-0, Corvinul Hunedoara-FC Bihor Oradea 2-1, CSC Șelimbăr-CSM Reșița 1-1, Olimpia Satu Mare-Dinamo București 2-0, CSC Dumbrăvița-Concordia Chiajna 1-0, FC Câmpulung Muscel-CS Tunari 1-3 și Gloria Bistrița-FC Voluntari 1-0.

CLASAMENT

1Corvinul Hunedoara21165037-1353
2Sepsi Sfântu Gheorghe21135334-1844
3Chindia Târgovişte21123638-2039
4FC Bihor Oradea21123640-2439
5FC Voluntari21116430-1639
6Steaua Bucureşti21123636-2739
7ASA Târgu Mureş21114637-2237
8CSM Reşiţa21103835-2933
9FC Bacău2196628-2633
10Metalul Buzău21102933-2632
11Politehnica Iaşi2194825-2231
12CS Afumaţi2193930-2630
13Concordia Chiajna21831029-2427
14Gloria Bistrița2175929-2926
15CSM Slatina2175927-2826
16CSC Dumbrăviţa21741025-3325
17CSC 1599 Şelimbăr21551127-3220
18CSM Ceahlăul Piatra Neamţ21531320-4318
19Dinamo Bucureşti21371119-3516
20CS Tunari21371119-3616
21Olimpia Satu Mare21421519-4514
22FC Câmpulung-Muscel21241510-5310

Toate cele 3 echipe din Regiunea Nord-Est vor participa la play-out. Politehnica Iași și CSM Ceahlăul Piatra Neamț vor fi în Grupa A, alături de ASA Târgu Mureș, Metalul Buzău, Gloria Bistrița, CSM Slatina, Dinamo București și FC Câmpulung-Muscel. FC Bacău va evolua în Grupa B, contra formațiilor: CSM Reșița, CS Afumați, Concordia Chiajna, CSC Dumbrăvița, CSC Șelimbăr, CS Tunari și Olimpia Satu Mare. Măcar teoretic, doar echipa din Piatra Neamț este în pericol de a retrograda. (M.C.; FOTO: Paginile de Facebook FC Bacău și Politehnica Iași)

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
