L2 Fără șanse la play-off, Poli Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul caută să mai adune câteva puncte în clasament

de Vlad Bălănescu

L2 Fără șanse la play-off, Poli Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul caută să mai adune câteva puncte în clasamentFără șanse la play-off, Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț caută sâmbătă, 28 februarie, să mai adune câteva puncte în clasamentul Ligii a II-a.

În cadrul etapei a XIX-a sunt programate partidele: CSC Dumbrăvița-Politehnica Iași, FC Bacău-Gloria Bistrița și CSM Ceahlăul Piatra Neamț-FC Voluntari.

Din această rundă, joi, 26 februarie, s-a disputat partida Steaua București-CSM Slatina 2-1.

Sâmbătă, 28 februarie, au loc și meciurile: ASA Târgu Mureș-Metalul Buzău, Sepsi-CSM Reșița, Corvinul Hunedoara-Dinamo București, CSC Șelimbăr-Concordia Chiajna, Olimpia Satu Mare-CS Tunari, FC Câmpulung Muscel-CS Afumați. Runda se încheie duminică, 1 martie, cu partida Chindia Târgoviște – FC Bihor Oradea.

CLASAMENT

1Corvinul Hunedoara18144030-946
2Sepsi Sfântu Gheorghe18123327-1639
3FC Bihor Oradea18122437-1938
4FC Voluntari18106224-1236
5ASA Tg. Mureş18103536-2033
6Chindia Târgovişte18103533-1733
7Steaua Bucureşti19103632-2633
8CSM Reşiţa18102633-2032
9Metalul Buzău1892729-1929
10Politehnica Iaşi1884618-1728
11FC Bacău1875622-2226
12Concordia Chiajna1873825-2024
13CS Afumaţi1873825-2424
14CSM Slatina1965823-2423
15Gloria Bistrița1854923-2719
16CSC Dumbrăviţa18531022-3218
17CSM Ceahlăul Piatra Neamţ18531017-3418
18CSC 1599 Şelimbăr18441024-2716
19Dinamo Bucureşti18261013-3012
20CS Tunari18251114-3311
21Olimpia Satu Mare18311414-4010
22FC Câmpulung-Muscel1824128-4110

În etapa a XX-a, pe 7 martie, vor avea loc meciurile: Politehnica Iași-FC Câmpulung-Muscel, FC Voluntari-FC Bacău și CSM Slatina-CSM Ceahlăul Piatra Neamț. (M.C.)

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
