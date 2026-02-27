L2 Fără șanse la play-off, Poli Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul caută să mai adune câteva puncte în clasament

Fără șanse la play-off, Politehnica Iași, FC Bacău și CSM Ceahlăul Piatra Neamț caută sâmbătă, 28 februarie, să mai adune câteva puncte în clasamentul Ligii a II-a.
În cadrul etapei a XIX-a sunt programate partidele: CSC Dumbrăvița-Politehnica Iași, FC Bacău-Gloria Bistrița și CSM Ceahlăul Piatra Neamț-FC Voluntari.
Din această rundă, joi, 26 februarie, s-a disputat partida Steaua București-CSM Slatina 2-1.
Sâmbătă, 28 februarie, au loc și meciurile: ASA Târgu Mureș-Metalul Buzău, Sepsi-CSM Reșița, Corvinul Hunedoara-Dinamo București, CSC Șelimbăr-Concordia Chiajna, Olimpia Satu Mare-CS Tunari, FC Câmpulung Muscel-CS Afumați. Runda se încheie duminică, 1 martie, cu partida Chindia Târgoviște – FC Bihor Oradea.
CLASAMENT
|1
|Corvinul Hunedoara
|18
|14
|4
|0
|30-9
|46
|2
|Sepsi Sfântu Gheorghe
|18
|12
|3
|3
|27-16
|39
|3
|FC Bihor Oradea
|18
|12
|2
|4
|37-19
|38
|4
|FC Voluntari
|18
|10
|6
|2
|24-12
|36
|5
|ASA Tg. Mureş
|18
|10
|3
|5
|36-20
|33
|6
|Chindia Târgovişte
|18
|10
|3
|5
|33-17
|33
|7
|Steaua Bucureşti
|19
|10
|3
|6
|32-26
|33
|8
|CSM Reşiţa
|18
|10
|2
|6
|33-20
|32
|9
|Metalul Buzău
|18
|9
|2
|7
|29-19
|29
|10
|Politehnica Iaşi
|18
|8
|4
|6
|18-17
|28
|11
|FC Bacău
|18
|7
|5
|6
|22-22
|26
|12
|Concordia Chiajna
|18
|7
|3
|8
|25-20
|24
|13
|CS Afumaţi
|18
|7
|3
|8
|25-24
|24
|14
|CSM Slatina
|19
|6
|5
|8
|23-24
|23
|15
|Gloria Bistrița
|18
|5
|4
|9
|23-27
|19
|16
|CSC Dumbrăviţa
|18
|5
|3
|10
|22-32
|18
|17
|CSM Ceahlăul Piatra Neamţ
|18
|5
|3
|10
|17-34
|18
|18
|CSC 1599 Şelimbăr
|18
|4
|4
|10
|24-27
|16
|19
|Dinamo Bucureşti
|18
|2
|6
|10
|13-30
|12
|20
|CS Tunari
|18
|2
|5
|11
|14-33
|11
|21
|Olimpia Satu Mare
|18
|3
|1
|14
|14-40
|10
|22
|FC Câmpulung-Muscel
|18
|2
|4
|12
|8-41
|10
În etapa a XX-a, pe 7 martie, vor avea loc meciurile: Politehnica Iași-FC Câmpulung-Muscel, FC Voluntari-FC Bacău și CSM Slatina-CSM Ceahlăul Piatra Neamț. (M.C.)