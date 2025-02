CSM Ceahlăul Piatra Neamț și Steaua București au încheiat la egalitate joi, 27 februarie, în meciul de deschidere al etapei a XIX-a a Ligii a II-a. Partida disputată la Piatra Neamț s-a încheiat cu scorul de 1-1 (0-0). Au marcat: Amasihohu (80)/Chipirliu (76).

Antrenorul principal Marco Veronese a utilizat următoarea formulă de echipă: Brănescu-Țuțu, Wiktorski, Telcean, Folha (Amasihohu 77)-Copoț-Barb, Chibsah-Neag (Ilaș 77), Crețu, Petre (cpt.)-Davordzie.

”Mi-a plăcut prima repriză, am jucat curajos, am fost agresivi, am avut determinare. Puteam fi un pic mai deștepți la ultima pasă. În partea a doua nu am mai reușit aceeași evoluție. Dar am avut o reacție bună după primirea golului. Sunt însă nemulțumit de discuțiile pe care le-au avut jucătorii cu arbitrii sau cu adversarii” – Marco Veronese, antrenor principal CSM Ceahlăul.

”O partidă echilibrată, dar dacă ne luăm după ocaziile mai clare meritam să câștigăm. Dar după joc, meciul a fost echilibrat. Ei în afară de gol nu știu dacă au avut vreo ocazie clară. Am întâlnit astăzi o echipă agresivă, care cred că și-a jucat ultima carte de a prinde play-off-ul și era normal să ne dea replica asta” – Daniel Oprița, antrenor principal Steaua București.

După acest rezultat de egalitate, CSM Ceahlăul ocupă locul 10 în clasamentul Ligii a II-a, cu 23 de puncte, golaveraj 20-21. Pietrenii vor evolua la finalul săptămânii viitoare, în deplasare, la formația CSM Focșani. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: Sport Pictures)