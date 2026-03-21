L2 A început play-out-ul / Politehnica Iași și FC Bacău au învins, CSM Ceahlăul a pierdut

Astăzi, 21 martie, a început faza play-out a Ligii a II-a.
Politehnica Iași și FC Bacău au învins, iar CSM Ceahlăul a pierdut din nou. În Grupa A, s-a înregistrat rezultatul Politehnica Iași-CSM Ceahlăul 3-0 (2-0).
În Grupa B a avut loc meciul FC Bacău-CS Tunari 1-0 (0-0). Alte rezultate din Grupa A: ASA Târgu Mureș-FC Câmpulung-Muscel 6-1, Gloria Bistrița-CSM Slatina 1-2 și Metalul Buzău-Dinamo București 4-2.
CLASAMENT
|1
|ASA Târgu Mureş
|1
|1
|0
|0
|6-1
|40
|2
|Metalul Buzău
|1
|1
|0
|0
|4-2
|35
|3
|Politehnica Iaşi
|1
|1
|0
|0
|3-0
|34
|4
|CSM Slatina
|1
|1
|0
|0
|2-1
|29
|5
|Gloria Bistrița
|1
|0
|0
|1
|1-2
|26
|6
|CSM Ceahlăul Piatra Neamţ
|1
|0
|0
|1
|0-3
|18
|7
|Dinamo Bucureşti
|1
|0
|0
|1
|2-4
|16
|8
|FC Câmpulung-Muscel
|1
|0
|0
|1
|1-6
|10
Alte rezultate din Grupa B: CSM Reșița-Olimpia Satu Mare 2-0 (0-0), Concordia Chiajna-CSC Dumbrăvița 1-0 (1-0) și CS Afumați-CSC Șelimbăr 0-1 (0-0).
CLASAMENT
|1
|CSM Reşiţa
|1
|1
|0
|0
|2-0
|36
|2
|FC Bacău
|1
|1
|0
|0
|1-0
|36
|3
|Concordia Chiajna
|1
|1
|0
|0
|1-0
|30
|4
|CS Afumaţi
|1
|0
|0
|1
|0-1
|30
|5
|CSC Dumbrăviţa
|1
|0
|0
|1
|0-1
|25
|6
|CSC 1599 Şelimbăr
|1
|1
|0
|0
|1-0
|23
|7
|CS Tunari
|1
|0
|0
|1
|0-1
|16
|8
|Olimpia Satu Mare
|1
|0
|0
|1
|0-2
|14
În etapa a doua vor avea loc partidele: Grupa A – Dinamo București-Politehnica Iași și CSM Ceahlăul Piatra Neamț-Gloria Bistrița; Grupa B – CSM Reșița-FC Bacău. (M.C.; FOTO: Politehnica Iași și FC Bacău)