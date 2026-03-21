POLITEHNICA IAȘI
L2 A început play-out-ul / Politehnica Iași și FC Bacău au învins, CSM Ceahlăul a pierdut

de Vlad Bălănescu

Astăzi, 21 martie, a început faza play-out a Ligii a II-a.

Politehnica Iași și FC Bacău au învins, iar CSM Ceahlăul a pierdut din nou. În Grupa A, s-a înregistrat rezultatul Politehnica Iași-CSM Ceahlăul 3-0 (2-0).

În Grupa B a avut loc meciul FC Bacău-CS Tunari 1-0 (0-0). Alte rezultate din Grupa A: ASA Târgu Mureș-FC Câmpulung-Muscel 6-1, Gloria Bistrița-CSM Slatina 1-2 și Metalul Buzău-Dinamo București 4-2.

CLASAMENT

1ASA Târgu Mureş11006-140
2Metalul Buzău11004-235
3Politehnica Iaşi11003-034
4CSM Slatina11002-129
5Gloria Bistrița10011-226
6CSM Ceahlăul Piatra Neamţ10010-318
7Dinamo Bucureşti10012-416
8FC Câmpulung-Muscel10011-610

Alte rezultate din Grupa B: CSM Reșița-Olimpia Satu Mare 2-0 (0-0), Concordia Chiajna-CSC Dumbrăvița 1-0 (1-0) și CS Afumați-CSC Șelimbăr 0-1 (0-0).

CLASAMENT

1CSM Reşiţa11002-036
2FC Bacău11001-036
3Concordia Chiajna11001-030
4CS Afumaţi10010-130
5CSC Dumbrăviţa10010-125
6CSC 1599 Şelimbăr11001-023
7CS Tunari10010-116
8Olimpia Satu Mare10010-214

În etapa a doua vor avea loc partidele: Grupa A – Dinamo București-Politehnica Iași și CSM Ceahlăul Piatra Neamț-Gloria Bistrița; Grupa B – CSM Reșița-FC Bacău. (M.C.; FOTO: Politehnica Iași și FC Bacău)

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Ediția 36 a Festivalului Florile Ceahlăului aduce pe scenă tineri talentați din toată țara
Știre actualizată. Suceava. Patru persoane transportate la spital după un accident cu trei mașini și doi pietoni
