„JUPITER” 6 – ziua opt. Zeci de descinderi pentru furt de energie la încărcarea mașinilor electrice

30 de descinderi imobiliare au loc pe 9 noiembrie în mai multe locații din țară într-un dosar cu acuze de furt de energie la încărcarea vehiculelor electrice. Sunt vizate 47 de persoane pentru acuze de furt și fals informatic după ce ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicației PPC BLUE. „Din probele administrate a reieșit că, în perioada 3 iunie 2025 – 30 septembrie 2025, cele 47 de persoane ar fi fost implicate, în diferite modalități, în crearea și utilizarea frauduloasă a 1.114 conturi de utilizator în aplicația PPC Blue, prin folosirea unor date de identificare nereale, respectiv adrese de e-mail temporare, date personale și coduri numerice personale false, precum și carduri bancare virtuale emise de furnizori de servicii financiare din afara României”, anunță Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Cercetările au stabilit că, prin intermediul acestor conturi ar fi fost efectuate 1.114 sesiuni de încărcare a autovehiculelor electrice la stațiile PPC Blue de pe teritoriul României, fără achitarea contravalorii serviciilor prestate, prejudiciul fiind estimat la 158.355 lei. „Din investigații a rezultat că persoanele implicate ar fi exploatat o vulnerabilitate a aplicației mobile, care permitea inițierea unei noi sesiuni de încărcare în interval de 24 de ore de la prima sesiune, fără solicitarea unei noi autorizări bancare pentru același cont de utilizator”, mai arată sursa citată.

Suspecții inițiau o primă sesiune de încărcare, pentru care era autorizată o tranzacție de valoare redusă, urmată de întreruperea rapidă a acesteia. Ulterior, era inițiată o a doua sesiune de încărcare, în cadrul căreia erau consumate cantități mult mai mari de energie electrică, fără ca plata serviciilor să mai fie efectuată.

Unele persoane creau conturile frauduloase apoi le-ar fi pus la dispoziția altora, în vederea utilizării acestora pentru încărcarea mai multor autovehicule electrice, în schimbul unor sume de bani mai mici decât tarifele practicate de operatorul serviciului. Activitatea infracțională ar fi fost organizată prin intermediul platformei de comunicare WhatsApp, iar plățile aferente energiei electrice consumate ar fi fost realizate prin intermediul unor aplicații de transfer de bani.

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