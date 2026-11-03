„JUPITER 6”, ziua a doua: peste 300 de percheziții în toată țara – ce urmăresc anchetatorii

Parchetul General anunță a doua zi a operațiunii „JUPITER 6” când au loc peste 300 de descinderi în toată țara. „În cursul zilei de astăzi, 3 noiembrie 2026, în cadrul Operațiunii „JUPITER 6”, desfășurată sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a Inspectoratului General al Poliției Române, au loc 67 de acțiuni operative, în cadrul cărora sunt puse în executare 304 mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în mai multe județe ale țării”, conform Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

Sunt vizate infracțiuni precum evaziune fiscală, contrabandă, spălarea banilor, delapidare, înșelăciune, furtul calificat, cămătări, șantaj, tâlhărie, fals și uzul de fals, contrafacerea, abuzul în serviciu, faptele de corupție, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, traficul de substanțe toxice, braconajul, tăierea ilegală și furtul de arbori, infracțiunile la regimul silvic, tulburarea ordinii și liniștii publice, precum și infracțiunile la regimul deșeurilor.

„În urma cercetărilor efectuate în cauzele vizate, prejudiciile cuantificate până în prezent depășesc 46.972.256 de lei și 289.417,50 dolari SUA, la care se adaugă alte prejudicii care urmează să fie stabilite pe parcursul desfășurării anchetelor”, mai arată sursa citată.

În cadrul acestor activități sunt puse în executare mandate de aducere, persoanele vizate urmând să fie audiate. Anchetatorii au ca obiectiv identificarea bunurilor și valorilor obținute prin săvârșirea infracțiunilor, indisponibilizarea acestora și instituirea măsurilor asigurătorii, în vederea recuperării produsului infracțional și asigurării reparării pagubelor produse.

„Operațiunea „JUPITER” are drept scop asigurarea respectării legii și protejarea valorilor fundamentale ale societății, prin acțiuni coordonate de prevenire și combatere a criminalității. Demersurile vizează protejarea patrimoniului public și privat, a integrității circuitului economic, a siguranței persoanelor și a ordinii publice, precum și apărarea mediului și a resurselor naturale. Prin investigarea și sancționarea faptelor care aduc atingere acestor valori, se urmărește consolidarea încrederii cetățenilor în instituțiile statului, asigurarea unui climat de legalitate și responsabilitate și descurajarea comportamentelor infracționale”, spun anchetatorii.