JUPITER 6 în Neamț: părinți acuzați de abuzarea copiilor, percheziții pe arme și muniții

În cadrul Operațiunii JUPITER, anunțată pe 2 noiembrie în întreaga țară, anchetatorii nemțeni au efectuat mai multe descinderi în dosare diferite. Una din cauze are în vedere o familie care este acuzată de abuzuri asupra copiilor minori de 5, 7 și 8 ani. Sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Neamț a fost efectuată o percheziție fiind puse în executare 3 mandate de aducere. În dosar sunt acuze de violență în familie, viol asupra unui minor, corupere sexuală a minorilor, determinarea sau înlesnirea întreținerii de acte sexuale sau de natură sexuală între minori și rele tratamente aplicate minorului.

„Din cercetările efectuate a rezultat că, prin constrângere, doi soți au exercitat acte de natură sexuală asupra copiilor lor minori, în vârstă de 5 ani, de 7 ani, respectiv de 8 ani. Totodată, pe fondul consumului de alcool, cei trei minori ar fi fost loviți în mod repetat cu diferite obiecte și ar fi fost supuși unor tratamente inumane”, anunță Parchetul de pe lângă Înalta Curte de casație și Justiție.

În alte două dosare au fost procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Piatra Neamț și ofițerii de poliție din cadrul I.P.J. Neamț – Serviciul arme, explozivi și substanțe periculoase au pus în executare câte 2 mandate de percheziție domiciliară în două cauze având ca obiect infracțiuni de nerespectarea regimului armelor și munițiilor. „Elementele de fapt constatate conduc la concluzia că persoanele vizate ar deține, fără drept, arme și muniții letale”, mai arată sursa citată.

Două descinderi au fost și la Târgu Neamț existând suspiciuni că o persoană deține și comercializează articole vestimentare purtând o marcă identică sau similară cu mărci înregistrate.