Formaţia CSM Ceahlăul Piatra Neamț U13 a reușit să câştige întrecerea județeană la această categorie de vârstă. Echipa pregătită de antrenorul Daniel Ciprian Mahu-Moisii va reprezenta județul la faza zonală a Campionatului Național organizat de Federația Română de Fotbal.

“Prima noastră echipă la această categorie de vârstă a făcut un campionat foarte bun. Nu am pierdut puncte până acum decât în 3 meciuri, terminate la egalitate. Parcă mi-aș fi dorit un număr mai mare de jocuri, dar atâtea echipe s-au înscris și am respectat competiția și am tratat-o cu cea mai mare seriozitate. Dar pentru că se simte nevoia de jocuri mai multe, am ales să mergem la câteva turnee amicale la Cluj Napoca, la Brașov și la București, pentru a da posibilitatea copiilor să joace mai mult și pentru a vedea ce se joacă în alte zone ale țării. Ne pregătim de acum înainte de turneul zonal, fază a Campionatului Național în care sper să avem succes. Visăm să ne calificăm mai departe. Până atunci mai este, dar acum țin să mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în acest sezon: părinți, colegi, oameni care ne-au sprijinit la organizarea jocurilor de-a lungul sezonului”, a declarat antrenorul Daniel Ciprian Mahu-Moisii pentru pagina de Facebook a clubului pietrean.

CLASAMENT

1 CSM CEAHLĂUL PIATRA NEAMŢ 15 12 3 0 83 6 39 2 LPS Piatra Neamţ 15 10 3 2 57 13 33 3 CSM Ceahlăul II Piatra Neamţ 14 9 3 2 68 18 30 4 LPS Roman 16 9 2 5 51 22 29 5 LPS II Piatra Neamţ 14 7 1 6 45 22 22 6 CSM Ceahlăul III Piatra Neamţ 15 5 5 5 38 32 20 7 Unirea Tămăşeni 15 2 3 10 21 72 9 8 CSS Târgu Neamţ 16 2 2 12 32 86 8 9 CSM Roman 16 1 0 15 16 140 3

Turneul zonal va fi în perioada 5-9 iunie, într-o localitate ce va fi anunțată ulterior. “Așa cum sunt cluburi care sigur își doresc organizarea, sigur ne dorim și noi și vrem să găzduim acest turneu la Piatra Neamț”, a mai precizat antrenorul pietrean. CSM Ceahlăul Piatra Neamț va afla, la sfârşitul lunii mai, numele adversarelor de la turneul zonal, care vor fi campioane județene din Iași, Bacău, Suceava, Botoșani și Vaslui. Prima clasată la terminarea fazei zonale se califică în faza semifinală a întrecerii. (M. CONSTANTINESCU; FOTO: CSM Ceahlăul Piatra Neamţ)