SOCIALACTUALITATEBACĂU

Județul Neamț cel mai îmbătrânit din cea mai tânără regiune!

de Croitoru Angela

Regiunea Nord-Est este recunoscută oficial ca fiind cea mai tânără regiune de dezvoltare din România, având o populație considerabil mai tânără (cu peste 4 ani) în raport cu restul țării. Vârsta medie generală în regiunea Moldovei era de 40,8 ani, anul trecut, potrivit datelor INS. Într-un Top regional al tinereții, realizat pe baza ultimelor informații oficiale, referitoare la vârsta medie pe județe, situația s-ar prezenta astfel:

  • Județul Iași: 39,0 ani: Este al doilea cel mai tânăr județ din întreaga țară (depășit doar de Ilfov). Fiind un centru universitar masiv și un pol economic regional, Iașiul reușește să atragă și să rețină o populație tânără substanțială
  • Județul Suceava: 39,9 ani: Rămâne sub pragul psihologic de 40 de ani, menținându-și o structură demografică robustă prin comunitățile rurale active
  • Județul Vaslui: 41,2 ani
  • Județul Botoșani: 41,8 ani
  • Județul Bacău: 41,7 ani: Se situează aproape de media regiunii, dar, totuși, sub media națională de îmbătrânire
  • Județul Neamț: 43,1 ani: Este cel mai îmbătrânit județ din regiunea Nord-Est, depășind media regională și apropiindu-se vertiginos de media națională din cauza unui fenomen mai accentuat de emigrare economică a tinerilor din ultimele două decenii.

În ultimele două decenii, în perioada 2005–2025, România a înregistrat cea mai mare creștere a vârstei mediane a populației dintre statele UE, de 8,6 ani, potrivit datelor publicate de Eurostat.

La nivel european, publicația interactivă Eurostat – Demografia Europei (ediția 2026) indică faptul că “Îmbătrânirea populației trebuie abordată nu doar din perspectiva sănătății, ci și din perspectivă socială, economică și demografică. 22% din populația Uniunii Europene (aproximativ 99 de milioane de persoane) are vârsta de 65 de ani sau peste. La 1 ianuarie 2025, vârsta mediană a populației UE era de 43,3 ani în cazul bărbaților și de 46,5 ani în cazul femeilor”.

INS: Populația rezidentă la 1 ianuarie 2025 a scăzut cu 24,4 mii de persoane. Mai multe decese decât nașteri, migrație pe plusAnalizele demografice realizate de Institutului Național de Statistică (INS), ediția 2025, în studiul “Proiectarea populației active a României la orizontul anului 2080” indică adâncirea fenomenului de îmbătrânire demografică în țara noastră. Același material evidențiază, pe lângă îmbătrânire (longevitate) accentuată și o diminuare a populației rezidente. Conform datelor INS, în scenariile demografice analizate, populația României va înregistra o pierdere de peste 23%, din numărul populaţiei raportat la anul 2022 (- 4,4 milioane locuitori), ajungând în anul 2100 la 14,6 milioane locuitori. În același document, se arată că această contracție este însoțită de o modificare severă a raportului de dependență demografică și de o reducere accentuată a populației active, ceea ce va genera, de la un an la altul, presiuni suplimentare asupra sistemelor de pensii și de sănătate, astfel încât se impune ca necesară recalibrarea intervențiilor de sănătate publică.

Angela Croitoru

Autor:

Croitoru Angelahttps://zch.ro/
Angela Croitoru este redactor specializat în administrație publică și politică, dar a trecut prin toate domenii de presă. A lucrat atât în presa scrisă județeană ( Ceahlăul, Realitatea, Monitorul de Neamț), cât și în radio ( Radio 1). În prezent scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Are în portofoliu interviuri, anchete de real impact în zonă și o experiență în presă de peste 25 de ani.
Articolul precedent
VIDEO-FOTO. Știre actualizată. Accident grav la Vânători Neamț
VIDEO-FOTO. Știre actualizată. Accident grav la Vânători Neamț

Ultima ora

Categorii

Stiri fierbinti

VIDEO-FOTO. Știre actualizată. Accident grav la Vânători Neamț

Actualizare: „În urma cercetărilor efectuate de polițiști a rezultat...
ACTUALITATE

A băut, apoi s-a dus cu mașina direct la Postul de Poliție și a sunat să anunțe fapta

Un bărbat în vârstă de 42 de ani din...
SOCIAL

Două accidente cu pietoni răniți, în Neamț. Unul dintre ei traversa neregulamentar

Două accidente în care au fost implicați pietoni s-au...
INFRACȚIONAL

Neamț. Bărbat reținut după ce și-ar fi înjunghiat mortal soția

Un bărbat în vârstă de 58 de ani, din...
INFRACȚIONAL

Percheziții într-un dosar de trafic de cocaină la Iași. Un bărbat a fost arestat preventiv

Un bărbat în vârstă de 36 de ani, cercetat...
ECONOMIE

Cât costă rovinieta de la 1 octombrie

De astăzi, joi – 1 octombrie 2026, tariful pentru rovinietă se modifică, șoferii de autoturisme vor plăti rovinieta în funcție de durată și de norma de poluare a vehiculului. Noua grilă introduce tarife distincte pentru tipuri de mașini diferite: mașinile electrice, Euro VI, Euro V-IV și Euro III-0. Tarifarea nouă se face după o directivă europeană, pe principiul „poluatorul plătește”.
Stiri fierbinti

Piatra-Neamț. Foc pus intenționat la Biserica „Sfânta Parascheva”. Pompierii au reușit să stingă flăcările și au fost doar pagube materiale

Un incendiu a izbucnit, joi, 30 septembrie, în cursul...
Stiri fierbinti

Foto. Bacău. O femeie și fiul de 9 ani loviți la cap de tencuiala prăbușită de pe un bloc

O mamă tânără și fiul ei, în vârstă de...