Judecătorii au prelungit arestarea preventivă pentru primarul comunei Zănești. Decizia nu este definitivă

Ioan Filip, primarul comunei Zănești, încarcerat din noiembrie anul trecut (amănunte aici) ar putea rămâne în arest preventiv până la data de 11 martie. Măsura a fost dispusă de magistrații Tribunalului Bacău în ședința din 4 februarie, la solicitarea procurorilor DNA. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

„Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău. Prelungește măsura arestului preventiv, dispusă față de inculpatul FILIP IOAN, …., cercetat sub aspectul presupusei comiteri a infracțiunilor de : a. „abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”, b. „luare de mită în formă continuată”, c. „abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”, d. „luare de mită”, „de luare de mită”, pentru o perioada de 30 de zile începând cu data de 10.02.2026 și până la data de 11.03.2026 inclusiv”, conform Tribunalului Bacău.

În aceeași ședință magistrații au respins cererea lui Ioan Filip prin care solicita, prin apărător ales, revocarea arestului preventiv. Primarul a fost reținut în noiembrie 2024 alături de alți doi funcționari din instituție și un om de afaceri din zonă. Ulterior doar el a fost dus la instanță cu propunere de arestare preventivă, măsura fiind prelungită succesiv (amănunte aici și aici).