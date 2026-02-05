INFRACȚIONALJUSTIŢIEJustiţie Neamţ

Judecătorii au prelungit arestarea preventivă pentru primarul comunei Zănești. Decizia nu este definitivă

de Sofronia Gabi

Ioan Filip, primarul comunei Zănești, încarcerat din noiembrie anul trecut (amănunte aici) ar putea rămâne în arest preventiv până la data de 11 martie. Măsura a fost dispusă de magistrații Tribunalului Bacău în ședința din 4 februarie, la solicitarea procurorilor DNA. Hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată la Curtea de Apel Bacău.

Admite propunerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacău. Prelungește măsura arestului preventiv, dispusă față de inculpatul FILIP IOAN, …., cercetat sub aspectul presupusei comiteri a infracțiunilor de : a. „abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”, b. „luare de mită în formă continuată”, c. „abuz în serviciu dacă funcționarul public a obținut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit”, d. „luare de mită”, „de luare de mită”, pentru o perioada de 30 de zile începând cu data de 10.02.2026 și până la data de 11.03.2026 inclusiv”, conform Tribunalului Bacău.

În aceeași ședință magistrații au respins cererea lui Ioan Filip prin care solicita, prin apărător ales, revocarea arestului preventiv. Primarul a fost reținut în noiembrie 2024 alături de alți doi funcționari din instituție și un om de afaceri din zonă. Ulterior doar el a fost dus la instanță cu propunere de arestare preventivă, măsura fiind prelungită succesiv (amănunte aici și aici).

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Neamț. Percheziții și rețineri într-un dosar cu acuze de șantaj și violare a vieții private
Botoșani. Incendiu soldat cu decesul unei persoane

ECONOMIE

Ce facilități noi sunt anunțate pentru microîntreprinderi

Pe fondul nemulțumirilor existente la nivel de antreprenori Ministrul...
FOTO. Neamț. Accident pe E85. O fată de 15 ani a fost proiectată din mașină în afara părții carosabile

Un nou accident grav s-a petrecut în această după...
Două accidente cu pietoni în aceeași dimineață. O femeie rănită în Roman și una în Piatra Neamț

Două evenimente rutiere soldate cu rănirea unor pietoni au...
Adolescent pe bicicletă, lovit de o mașină într-o intersecție din Podoleni

Un minor în vârstă de 15 ani care se...
Start înscrieri la Festivalul-concurs „Florile Ceahlăului", ediția a XXXVI-a

Au început înscrierile la Festivalul-concurs național de muzică populară...

Salcea, Suceava: Noi proteste față de majorarea taxelor care au degenerat. Localnicii au intrat în primărie și au cerut explicații primarului

Un protest autorizat al localnicilor din orașul Salcea (județul Suceava), organizat miercuri după-amiază în fața primăriei, a degenerat după ce mai mulți oameni, nemulțumiți de creșterea taxelor și impozitelor, au intrat în clădire și au ajuns în biroul primarului pentru a cere explicații, potrivit relatărilor din spațiul public.
Gripă aviară confirmată în Neamț

Primul caz de gripă aviară din acest an a...
FOTO. Neamț. Femeie de 74 de ani rănită după mașina în care se afla a ieșit de pe carosabil

O femeie a fost rănită într-un accident produs miercuri,...
