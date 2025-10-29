Jarul căzut din sobă a provocat o tragedie în Sagna. O persoană a murit, alta este în stare gravă

O tragedie a avut loc în dimineața zilei de miercuri, 29 octombrie, în comuna Sagna, unde o femeie de aproximativ 93 de ani și-a pierdut viața, iar un bărbat de 63 de ani a suferit arsuri grave, în urma unui incendiu izbucnit din cauza jarului căzut din sistemul de încălzire.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, alarma s-a dat la ora 05:10, iar la fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Roman, împreună cu membrii SVSU Sagna și echipaje ale Poliției. Când au ajuns echipajele de intervenție, flăcările se manifestau la acoperișul locuinței și în interiorul a două camere, existând pericolul extinderii la restul casei.

În timpul operațiunilor de căutare, pompierii au descoperit trupul neînsuflețit al femeii, care nu prezenta semne vitale. Bărbatul de 63 de ani, aflat în aceeași gospodărie, a reușit să se autoevacueze înainte de sosirea echipajelor, însă prezenta arsuri la nivelul membrelor superioare, toracelui și capului. Acesta a primit îngrijiri medicale la fața locului, fiind ulterior transportat la Centrul de Primiri Urgențe Roman.

„Forțele de intervenție au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului în urma căruia au ars aproximativ 8 mp din acoperiș, tâmplăria din lemn de la 2 ferestre și 3 uși și bunurile aflate în interiorul celor două camere (mobilier, electrocasnice, materiale textile etc)”, au declarat reprezentanții ISU Neamț.

Potrivit pompierilor, cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost jarul căzut din sistemele de încălzire, care a aprins materialele combustibile din apropiere.

Foto: ISU Neamț