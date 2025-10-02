Jane Goodall
Dr. Jane Goodall, DBE, U.N. Messenger of Peace
Jane Goodall a murit la 91 de ani. O viață în slujba științei și a naturii

Jane Goodall, cercetătoarea britanică ce a schimbat modul în care lumea înțelege cimpanzeii și relația omului cu natura, a murit ieri, 1 octombrie, la vârsta de 91 de ani, în California, unde se afla pentru un turneu de conferințe. Institutul care îi poartă numele a anunțat că decesul a survenit din cauze naturale.Jane Goodall

Născută la Londra, în 1934, Jane Goodall și-a dorit încă din copilărie să studieze animalele sălbatice. Fără studii universitare la început, și-a urmat visul cu perseverență și, în 1957, în timpul unei vizite în Kenya, l-a întâlnit pe paleoantropologul Louis Leakey. Acesta i-a încredințat misiunea de a observa cimpanzeii din Tanzania, o experiență care avea să deschidă un capitol important în cercetarea științifică a secolului XX.

În 1960, Jane Goodall și-a stabilit tabăra de cercetare în Parcul Național Gombe, unde a început observațiile directe asupra cimpanzeilor. Spre deosebire de metoda clasică, bazată pe distanță și neutralitate, Goodall a ales să trăiască în apropierea grupului studiat, să le dea nume indivizilor și să noteze comportamente complexe, similare celor umane. A documentat folosirea și „fabricarea” de unelte la cimpanzei – bețe modificate pentru a extrage termite – fapt care contrazicea ideea, răspândită atunci, că uneltele ar aparține exclusiv oamenilor. Aceste rezultate au forțat reanalizarea graniței dintre uman și non-uman în studiile despre comportament.Jane Goodall - tabără

În 1965, Jane Goodall a obținut doctoratul în etologie la Universitatea Cambridge, devenind una dintre puținele persoane acceptate la studii doctorale fără diplomă universitară prealabilă. De-a lungul vieții a publicat peste 27 de cărți și sute de articole științifice, iar cercetările sale din Gombe au devenit repere fundamentale în biologie și antropologie.Jane Goodall

În paralel cu munca de teren, a devenit o voce puternică pentru protecția naturii. În 1977 a fondat Jane Goodall Institute, organizație care administrează centre de îngrijire pentru cimpanzeii victime ale braconajului și desfășoară programe educaționale și de conservare. În 1991, a lansat Roots & Shoots, o rețea internațională destinată implicării tinerilor în proiecte de mediu și responsabilitate socială.

De-a lungul anilor, Goodall a primit numeroase distincții, printre care Dame Commander of the Order of the British Empire (DBE), în 2003, și Presidential Medal of Freedom, în 2025, acordată de Statele Unite. Din 2002 a fost Mesager al Păcii pentru Națiunile Unite, recunoaștere a activității sale neîntrerupte pentru protejarea biodiversității și sensibilizarea opiniei publice asupra efectelor distrugerii mediului.Jane Goodall - Presidential Medal of Freedom, în 2025, acordată de Statele Unite.

Deși faima sa a început cu studiile asupra cimpanzeilor, activitatea ei s-a extins asupra tuturor marilor maimuțe antropoide și, treptat, asupra întregului ecosistem. A denunțat constant defrișările, braconajul și schimbările climatice, atrăgând atenția că viitorul planetei depinde de deciziile colective ale prezentului. În ultimii ani a continuat să călătorească intens, susținând conferințe și întâlniri publice, considerând că rolul său era să inspire generațiile tinere să acționeze.Jane Goodall a murit la 91 de ani. O viață în slujba științei și a naturii

Jane Goodall lasă în urmă un corpus de cercetări care a redefinit știința comportamentului animal și o rețea globală de instituții și programe pentru conservare. Activitatea ei s-a transformat într-un parcurs științific recunoscut la nivel internațional, iar proiectele începute de ea sunt continuate astăzi de cercetători, activiști și voluntari.

Moartea sa încheie o carieră de peste șase decenii concentrate pe studiul relației dintre oameni și natură. Jane Goodall a lăsat în urmă cercetări de referință și o rețea de programe la nivel internațional pentru protecția cimpanzeilor, conservarea habitatelor, reabilitarea animalelor salvate, educație și sprijin pentru comunitățile locale.

Sursă foto: Facebook, Jane Goodall

