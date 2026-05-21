Jandarmii nemțeni, mobilizați pentru activitățile de Ziua Eroilor și Sfinții Împărați Constantin și Elena

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Eroilor, marcată concomitent cu sărbătorile ortodoxe ale Înălțării Domnului și Sfinților Împărați Constantin și Elena, efectivele Jandarmeriei Neamț vor desfășura misiuni specifice pentru asigurarea ordinii și siguranței publice pe timpul manifestărilor religioase, ceremoniilor militare, activităților comemorative, cultural-artistice și promoționale organizate pe raza județului Neamț.

„În data de 21.05.2026, jandarmii vor fi prezenți în proximitatea Mănăstirii Neamț, în zonele în care sunt organizate ceremonii oficiale în municipiile Piatra-Neamț, Roman și orașul Târgu Neamț, precum și la Bâlciul Anual din Târgu Neamț, având ca principal obiectiv desfășurarea acestor manifestări publice în condiții de siguranță pentru toți participanții”, anunță Jandarmeria Neamț.

Pentru prevenirea incidentelor și menținerea unui climat de ordine publică, jandarmii recomandă cetățenilor:

să respecte măsurile stabilite de organizatori și indicațiile forțelor de ordine;

să manifeste răbdare și responsabilitate pe timpul desfășurării evenimentelor;

să evite implicarea în conflicte sau acțiuni care pot tulbura ordinea publică;

să supravegheze cu atenție copiii și bunurile personale;

să utilizeze căile de acces și evacuare indicate și să evite aglomerarea zonelor de desfășurare a activităților;

să solicite sprijinul jandarmilor aflați în dispozitiv ori de câte ori situația o impune.

FOTO: Jandarmeria Neamț