SOCIALACTUALITATENEAMȚ

Jandarmii nemțeni, mobilizați pentru activitățile de Ziua Eroilor și Sfinții Împărați Constantin și Elena

de Sofronia Gabi

Cu prilejul sărbătoririi Zilei Eroilor, marcată concomitent cu sărbătorile ortodoxe ale Înălțării Domnului și Sfinților Împărați Constantin și Elena, efectivele Jandarmeriei Neamț vor desfășura misiuni specifice pentru asigurarea ordinii și siguranței publice pe timpul manifestărilor religioase, ceremoniilor militare, activităților comemorative, cultural-artistice și promoționale organizate pe raza județului Neamț.

Jandarmii nemțeni, mobilizați pentru activitățile de Ziua Eroilor și Sfinții Împărați Constantin și ElenaÎn data de 21.05.2026, jandarmii vor fi prezenți în proximitatea Mănăstirii Neamț, în zonele în care sunt organizate ceremonii oficiale în municipiile Piatra-Neamț, Roman și orașul Târgu Neamț, precum și la Bâlciul Anual din Târgu Neamț, având ca principal obiectiv desfășurarea acestor manifestări publice în condiții de siguranță pentru toți participanții”, anunță Jandarmeria Neamț.

Pentru prevenirea incidentelor și menținerea unui climat de ordine publică, jandarmii recomandă cetățenilor:

  • să respecte măsurile stabilite de organizatori și indicațiile forțelor de ordine;
  • să manifeste răbdare și responsabilitate pe timpul desfășurării evenimentelor;
  • să evite implicarea în conflicte sau acțiuni care pot tulbura ordinea publică;
  • să supravegheze cu atenție copiii și bunurile personale;
  • să utilizeze căile de acces și evacuare indicate și să evite aglomerarea zonelor de desfășurare a activităților;
  • să solicite sprijinul jandarmilor aflați în dispozitiv ori de câte ori situația o impune.

FOTO: Jandarmeria Neamț

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Împărați Constantin și Elena
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Împărați Constantin și Elena
Articolul următor
Accident în Alexandru cel Bun. Un copil de 6 ani a fost transportat la spital
Accident în Alexandru cel Bun. Un copil de 6 ani a fost transportat la spital

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Accident la Horia – 2 copii au fost răniți.

Actualizare: Accidentul s-a petrecut pe E85 în localitatea Horia...
EVENIMENT

Video-Foto. Eroii din Vânători-Neamț, comemorați la Biserica „Adormirea Maicii Domnului”

Astăzi, 21 mai, după slujba religioasă prilejuită de sărbătoarea...
EVENIMENT

Ziua Eroilor marcată la Piatra Neamț – ceremonie și defilare militară

Pe 21 mai, cu începere de la ora 12:00,...
ACTUALITATE

Motociclist rănit într-un accident produs în Piatra Neamț

Un tânăr în vârstă de 21 de ani a...
SOCIAL

Neamț. 11 persoane și-au pierdut viața în accidente în primele 4 luni din anul 2026

36 de accidente rutiere grave s-au întâmplat în primele...

Categorii