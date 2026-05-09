Jandarmii au gonit un urs refugiat într-un copac dintr-o gospodărie din Dămuc

de Sofronia Gabi

În zorii zilei de 9 mai a fost semnalată prezența unui urs într-o gospodărie din Dămuc. Alarma a fost dată prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat la ora 06:25. Pentru îndepărtarea sălbăticiunii a fost nevoie de intervenția jandarmilor, dar din cauza larmei, ursul s-a refugiat într-un copac din gospodăria unui localnic. „Echipajul de jandarmi s-a deplasat imediat la fața locului și a constatat că cele sesizate se confirmă, animalul fiind observat într-un copac din grădina gospodăriei. Au fost anunțate autoritățile locale și s-a constituit echipa de intervenție, conform legislației”, anunță Jandarmeria neamț.

Pe parcursul intervenției, jandarmii au asigurat măsurile de protecție necesare pentru siguranța localnicilor și prevenirea oricărui pericol. „Animalul a coborât ulterior din copac și a fost alungat în siguranță spre fondul forestier fără a manifesta un comportament agresiv. Nu au fost identificate pagube materiale ori persoane rănite”, mai arată sursa citată.

Jandarmeria Neamț reamintește recomandările pentru situația în care ursul este observat în zonele locuite: nu vă apropiați de animal pentru a-l fotografia sau filma; nu hrăniți animalele sălbatice; evitați deplasările izolate în zonele împădurite; supravegheați permanent animalele aflate la pășunat; apelați de îndată numărul unic pentru apeluri de urgență 112 și respectați  recomandările autorităților.

FOTO – VIDEO Jandarmeria Neamț

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
