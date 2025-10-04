EDUCATIEACTUALITATE

Jandarmeria Neamț dă startul recrutărilor pentru o carieră militară: 700 de locuri disponibile în școlile de subofițeri

de Sofronia Gabi

Jandarmeria Neamț anunță lansarea campaniei de recrutare pentru sesiunea de admitere septembrie – decembrie 2025, în vederea ocupării celor 700 de locuri disponibile în cadrul Școlilor Militare de Subofițeri Jandarmi din Fălticeni și Drăgășani. Tinerii care își doresc o carieră militară în Jandarmeria Română se pot înscrie la concursul de admitere organizat de instituțiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Înscrierea se face online, exclusiv prin platforma „Hub de servicii la nivelul M.A.I.” – https://hub.mai.gov.ro , secțiunea „Învățământ”, până la 17 octombrie 2025, inclusiv în zilele de weekend. Candidații trebuie să-și creeze un cont pe platformă, îl validează și completează datele necesare. Documentele solicitate se încarcă în format electronic (maxim 2 MB/fisier).

La înscriere, fiecărui candidat i se alocă un număr de înregistrare care va fi folosit pe tot parcursul procesului de selecție. Documentele pentru dosarul de recrutare se transmit tot prin intermediul platformei, până la 3 noiembrie. Evaluarea psihologică va avea loc la o dată și într-o locație ce vor fi comunicate ulterior prin platformă. Proba fizică este programată în perioada 7 – 12 noiembrie, la un centru zonal de selecție, locația urmând a fi anunțată. Proba scrisă este programată pe 15 noiembrie, în unitățile de învățământ pentru care au optat candidații. Examinarea medicală are loc între 24 noiembrie – 19 decembrie, pentru candidații care au promovat probele anterioare și se încadrează în numărul de locuri disponibile. Până la data de 24 decembrie rezultatele vor fi afișate pe site-ul oficial al instituției de învățământ ales și pe platforma M.A.I.

Jandarmeria Neamț dă startul recrutărilor pentru o carieră militară: 700 de locuri disponibile în școlile de subofițeriTematica și bibliografia de concurs sunt disponibile pe platforma https://hub.mai.gov.ro , la secțiunea „Învățământ”. Toate detaliile și informațiile referitoare la concursul de admitere se regăsesc în anunțul de recrutare postat pe Hub-ul de servicii al M.A.I., accesibil la adresa: https://hub.mai.gov.ro/invatamant/anunt/view?id=19 , sau pot fi obținute de la Serviciul Resurse Umane, telefon: 0233/230391, interior 24535. „O carieră în Jandarmerie îți oferă onoare, stabilitate, șansa de a fi în mijlocul oamenilor și de a contribui la siguranța lor. Până pe 17 octombrie, visul tău de a deveni jandarm poate deveni realitate! Te așteptăm în echipa noastră! Mult succes!”, anunță Jandarmeria Neamț.

FOTO: Jandarmeria Neamț

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Registrul Auto Român demontează un fake news și spune de când sunt  obligatorii cauciucurile de iarnă
VIDEO. Primele ninsori în regiunea Moldova

