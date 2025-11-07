Jaf la o bancă din Iași! Un angajat a furat peste 80.000 de lei și euro
Un jaf ca în filme a avut loc la o unitate bancară din municipiul Iași, unde un bărbat de 50 de ani, angajat al băncii, a furat peste 68.000 de lei și aproape 10.000 de euro. Acesta ar fi pătruns în sediu folosind chei potrivite și cunoscând codul de acces, profitând de faptul că în zonă nu existau camere de supraveghere.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Iași, fapta a fost comisă în cursul lunii octombrie, iar bărbatul ar fi sustras banii din casetele unui dispozitiv amplasat în interiorul agenției. Prejudiciul total este estimat la 68.650 de lei și 9.750 de euro.

În urma cercetărilor, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au efectuat o percheziție domiciliară la Iași, în data de 5 noiembrie, unde au descoperit probe care au condus la identificarea autorului. După administrarea probatoriului, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru furt calificat.

Bărbatul a fost prezentat vineri, 7 noiembrie, în fața magistraților de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Iași, cu propunerea dispunerii unei măsuri preventive. Polițiștii continuă investigațiile pentru recuperarea integrală a prejudiciului și stabilirea tuturor circumstanțelor în care a avut loc jaful.

