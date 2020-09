Pasionatii de fotbal, tenis, handbal si alte sporturi se bucura de platformele de pariuri sportive online inca de acum circa 20 de ani. Acestia au inceput sa foloseasca platformele de acest tip chiar de la primele versiuni aparute pe internet. Schimbarea produsa atunci a fost una cu impact deosebit de mare asupra comunitatii de pariori.

Pariurile sportive online au evoluat foarte mult de la aparitia fenomenului pana in prezent, asadar site-urile si aplicatiile de astazi ofera infinit mai mult decat la inceput. Site-urile de top de pariuri sportive online se perfectioneaza pe zi ce trece, astfel incat nu e de mirare ca popularitatea acestora este in continua crestere.

Zilnic, milioane de persoane din intreaga lume isi sustin sportivii si echipele favorite exclusiv prin intermediul internetului. Cu toate acestea, inca exista persoane care nu au incredere deplina in pariurile virtuale. Unii au motive plauzibile, in timp ce altii pur si simplu nu stiu cat de mult poate oferi parierea online.

Siguranta si confidentialitate

De regula, persoanele care privesc cu scepticism pariurile sportive online sunt ingrijorate de siguranta pe care diferitele platforme din domeniu o ofera. Iata cateva dintre intrebarile celor care ezita sa isi deschida un cont online de pariere:

– “Se va inchide site-ul si-mi vor disparea toti banii pe care i-am depus?”

– “Datele personale bancare pe care le-am comunicat sunt in siguranta?”

– “Poate refuza site-ul sa imi plateasca castigurile?”

Desi pot fi intalnite destul de frecvent printre pariorii inaintati in varsta, aceste griji sunt total nefondate. Sansele de a te regasi intr-una dintre situatiile neplacute de mai sus sunt extrem de mici, iar daca deschizi un cont pe o platforma cunoscuta, sansele ca siguranta ta sa fie pusa in pericol sunt nule.

Marile site-uri de pariuri sportive online din tara noastra sunt licentiate si autorizate, asadar au reguli stricte pe care trebuie sa le respecte in relatia cu fiecare client. Fondurile depuse la o casa de pariuri licentiata de catre ONJN sunt garantate (casele de pariuri au obligatia legala a pastrarii lor in conturi separate). De asemenea, domeniul jocurilor de noroc la distanta este unul dintre cele mai strict reglementate din Romania. In plus, business-urile online se bazeaza foarte mult pe reputatie, recenzii din partea utilizatorilor si comunitate.

Astfel, fiecare site de acest tip incearca sa multumeasca cat mai bine clientii, oferind bonusuri, promotii speciale si multe alte avantaje. In plus, trateaza cu seriozitate sensibilitatea informatiilor personale ale clientilor, asadar masurile de siguranta si confidentialitate sunt printre cele mai bune din lumea online.

Daca te ingrijorezi asupra confidentialitatii datelor tale personale, trebuie doar sa compari cu situatia in care mergi la o agentie clasica de pariuri. Agentia in sine iti pastreaza datele personale in siguranta, insa persoanele cu care te intalnesti pot oferi oricui informatii despre tine si despre obiceiurile sau strategiile tale de pariere.

Mai mult decat atat, cea mai mare siguranta din punct de vedere financiar este atunci cand primesti castigurile prin transfer bancar. Astfel, nu vei fi nevoit sa pastrezi bani cash asupra ta, in special atunci cand castigurile de care te bucuri sunt foarte mari.

Multi pariori isi sustin favoritii cu diferite mize inca dinainte de a avea acces la internet, iar casele de pariuri fizice fac parte din rutina si obiceiurile acestora. In plus, comunitatea de pariori creata in zona fiecarei case de pariuri este una stransa, care dezbate zilnic diferite stiri si strategii din lumea sportului. Experienta fizica este diferita de cea online, insa nu din motive de incredere sau neincredere, ci din perspectiva socializarii si a procesului de pariere.

Posibilitatea de a paria oricand, de oriunde

Nu in ultimul rand, daca optezi pentru pariuri sportive online, atunci poti juca oricand, la orice ora, fara sa te afecteze restrictia de program a agentiilor. Majoritatea agentiilor de cartier sunt deschise pana la ora 22:00, ora la care meciurile “tari” abia incep.

Totodata, in aceste vremuri incerte, in care este indicat sa respectam normele de distantare sociala, te bucuri de placerea de a paria din confortul propriului camin, in deplina siguranta. Asadar, tot ceea ce iti mai ramane de facut este sa iti alegi favoritii si sa te bucuri de multiplele beneficii pe care ti le ofera pariurile sportive online.