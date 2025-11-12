ITM Neamț: Peste 500.000 de lei amenzi și trei accidente de muncă mortale în luna octombrie

Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț a derulat, în perioada 1–31 octombrie, 213 controale la angajatori din județ, în domeniile relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, în cadrul programelor naționale de acțiune stabilite pentru anul 2025.

Potrivit raportului instituției, în urma verificărilor au fost aplicate 106 sancțiuni contravenționale, dintre care 57 de amenzi în valoare totală de 508.300 de lei și 49 de avertismente. Inspectorii au dispus 258 de măsuri pentru remedierea neregulilor constatate.

Muncă nedeclarată și deficiențe în construcții și transporturi

În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii au efectuat 148 de controale, în urma cărora 13 angajatori au fost depistați folosind 21 de persoane fără forme legale de angajare. Domeniile în care au fost identificate cazuri de muncă nedeclarată sunt construcțiile, comerțul, transportul rutier de mărfuri, panificația și creșterea animalelor.

Au fost aplicate 42 de amenzi în cuantum de 431.300 lei și 38 de avertismente, iar 230 de măsuri au fost dispuse pentru remedierea deficiențelor. De asemenea, în luna octombrie, au fost înregistrate 20 de contracte colective de muncă.

Trei accidente de muncă mortale, principalele cauze fiind abaterile de la regulile de siguranță

În domeniul securității și sănătății în muncă, inspectorii ITM Neamț au desfășurat 65 de acțiuni de control, constatând deficiențe în aplicarea normelor de protecție a lucrătorilor. Au fost aplicate 26 de sancțiuni (15 amenzi, totalizând 77.000 lei, și 11 avertismente) și au fost dispuse 28 de măsuri.

În luna octombrie au fost raportate 29 de evenimente de muncă, dintre care trei s-au soldat cu decese. Majoritatea accidentelor au fost cauzate de utilizarea necorespunzătoare a echipamentelor de muncă și de accidente rutiere. Toate evenimentele sunt în curs de cercetare.

Angajatorii trebuie să se înregistreze în REGES-ONLINE până la 31 decembrie 2025

ITM Neamț reamintește angajatorilor că termenul limită pentru înregistrarea în REGES-ONLINE este 31 decembrie 2025. Începând cu 1 ianuarie 2026, aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă.

Lipsa înregistrării în noul sistem se sancționează cu amenzi între 15.000 și 20.000 lei, iar necompletarea datelor privind contractele active – cu amenzi între 5.000 și 10.000 lei.

Până în prezent, aproximativ 63% dintre angajatorii din județul Neamț s-au înregistrat în REGES-ONLINE.