ITM Neamț: amenzi de peste 600.000 lei în septembrie – 24 de persoane munceau la negru

Verificările efectuate de inspectorii de muncă la agenții economici pe parcursul lunii septembrie au scos la iveală nereguli pentru care s-au aplicat sancțiuni pecuniare care au depășit 600.000 lei. În alte cazuri au fost au fost suficiente doar termene pentru remedierea neconformităților.

„În luna septembrie, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț, au fost realizate 193 acțiuni de control, din care 133 în domeniul relațiilor de muncă și 60 în domeniul securității și sănătății în muncă. Ca urmare a finalizării acestor acțiuni, au fost dispuse 245 măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate. Un număr de 54 angajatori și 14 persoane fizice au fost sancționați cu 59 de amenzi în cuantum de 612.900 lei și 29 avertismente contravenționale”, anunță Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Neamț.

În ce privește activitatea în domeniul relațiilor de muncă, au fost 133 controale în urma cărora funcționarii au aplicat 42 de amenzi de 544.900 lei și 21 de avertismente. La 14 angajatori au fost identificate 24 persoane care prestau muncă fără a avea încheiat contract individual de muncă în formă scrisă sau prestau activitate în perioada în care aveau contractul individual de muncă suspendat. „Angajatorii au fost sancționați contravențional cu 14 amenzi în cuantum de 480.000 lei. De asemenea, au fost aplicate un număr de 5 amenzi contravenționale în cuantum de 2.500 lei și 7 avertismente contravenționale persoanelor fizice depistate la muncă fără a avea forme legale de angajare”, mai arată sursa citată. Domeniile de activitate unde au fost identificate cazuri de muncă la negru sunt construcții, exploatare forestieră, baruri, pază, transport rutier de mărfuri și creșterea animalelor.

Pe sănătatea și securitatea în muncă au fost 60 de verificări care s-au soldat cu 17 amenzi de 68.000 lei, avertismente și termene pentru remedierea neregulilor. În septembrie în județul Neamț au avut loc 15 evenimente de muncă din care unul s-a soldat cu decesul lucrătorului. Accidentele de muncă s-au datorat în principal evenimentelor rutiere și utilizării necorespunzătoare a echipamentelor de muncă.

