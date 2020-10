Activitatile zilnice, stresul si task-urile de indeplinit te pot impinge, de cele mai multe ori, sa te transformi intr-o persoane neorganizata! Haine aruncate prin toata casa, dosare imprastiate pe intreg biroul si cani cu cafea in intreg livingul. Iti suna cunoscut? Atunci ai nevoie de o mica schimbare! Important este sa iti doresti sa te transformi intr-o persoana organizata. Pornind de la acest lucru, urmatorii pasi ti se vor parea cu adevarat usori, atat timp cat exista dorinta si determinare!

3 pasi pentru a te transforma intr-o persoana organizata

Organizarea biroului

Petreci mult timp la birou? Lucrezi de acasa sau, pur si simplu, iti mai raman mici sarcini de rezolvat acasa, in fata laptopului? Atunci, biroul este locul cu care trebuie sa incepi! Pentru a lucra cat mai eficient in solutionarea rapida a deadline-urilor, vei avea nevoie de un birou cat mai corect organizat! Primul pas consta in analizare! Oare toate lucrurile insirate pe suprafata acestuia iti sunt folositoare? Raspunsul, cu siguranta, este nu! Acum vine momentul in care trebuie sa sortezi ce pastrezi si ce arunci. Lucrurile de care ai adesea nevoie pot fi pastrate in sertarul care iti este cel mai la indemana, iar pe masa trebuie sa se regaseasca doar laptopul, cateva pixuri si mici accesorii de birou, precum: perforatoare, instrumente pentru taiere, capsatoare sau agrafe, in functie de necesitatile tale.

Organizarea dulapului

Pentru un somn linistit, dormitorul trebuie sa fie cat mai bine aranjat. Chiar daca adesea obisnuiesti sa iti arunci hainele prin intreaga incapere, fie dimineata cand nu gasesti camasa potrivita, fie seara cand te intorci mult prea obosita de la job. Exista o multitudine de trucuri prin care iti poti organiza mult mai bine spatiul din dulap. Poti opta pentru rularea tricourilor, asezarea verticala a bluzelor si achizitionarea unor separatoare, pentru economisirea spatiului. Cu pasi mici, dar siguri, te vei transforma intr-o persoana organizata!

Organizarea programului de zi cu zi

Te plangi adesea ca timpul de pe parcursul unei zile nu iti este suficient pentru indeplinirea tuturor task-urilor? Afla ca nu esti singura persoana in aceasta situatie!

Trebuie sa inveti sa iti organizezi timpul, in asa fel incat sa iti ramana si cateva momente libere. Poti incepe prin a-ti stabili obiectivele mari pentru urmatoarea perioada de timp, iar, mai apoi, obiectivele mici, cele lunare sau chiar saptamanale. Aloca un interval de timp fiecarei activitati in parte, iar apoi, adauga pe lista activitatile mai putin urgente. In acest fel, iti vei putea prioritiza mult mai usor programul saptamanal! Este foarte important sa te poti bucura de cel putin o ora zilnica de relaxare!

Avand in vedere cele prezentate, chiar daca, initial, iti pare imposibil sa te transformi intr-o persoana organizata, acest proces nu este atat de greu pe cat pare! Important este sa iti doresti cu adevarat acest lucru si sa respecti cei 3 pasi prezentati in cadrul acestui articol. Mult succes!

sursa foto: shutterstock.com