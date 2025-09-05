COMUNICAT DE PRESĂ – Controale la unitățile de învățământ din județul Neamț –

În perioada 09.09.2024 – 20.06.2025, cadrele Inspecției de Prevenire au desfășurat activități în unitățile de învățământ din județul Neamț ce au avut ca scop respectarea legislației în domeniul situațiilor de urgență, astfel:

583 controale de prevenire executate (499 s-au executat la secții de votare amenajate în obiective de învățământ);

793 deficienţe constatate din care 32 au fost remediate pe timpul controlului;

695 avertismente aplicate;

12 amenzi aplicate în cuantum de – 49500 lei (dintre care 2 pentru continuarea funcționării fără autorizația de securitate la incendiu).

Alte activităţi desfăşurate pe timpul controalelor:

19 exerciţii de evacuare la care au participat 2387 de persoane;

213 activități de informare preventivă la care au participat 11533 de persoane;;

197 de instruiri.

Date privind autorizarea și asigurarea măsurilor principale privind securitatea la incendiu:

180 de clădiri ale unităților de învățământ care au autorizație de securitate la incendiu;

520 de clădiri ale unităților de învățământ care nu fac obiectul avizării/autorizării privind securitatea la incendiu;

24 clădiri ale unităților de învățământ care funcționează fără deținerea autorizației de securitate la incendiu;

66 de clădiri ale unităților de învățământ echipate cu hidranți interiori/exteriori de incendiu;

88 de clădiri ale unităților de învățământ echipate cu instalații și sisteme de detectare, semnalizare și alarmare la incendiu;

280 de clădiri ale unităților de învățământ echipate cu iluminat de securitate pentru evacuare.

Principalele nereguli constatate în urma controalelor și obiectivele la care acestea au fost identificate:

Nu se asigură condițiile privind limitarea propagării focului și fumului în interiorul construcțiilor (Școala gimnazială, comuna Cândești; Școala Gimnazială, comuna Gâdinți; Școala Gimnazială „Episcop Melchisedec Ștefănescu”, municipiul Roman; Școala Gimnaziala, comuna Stănița; Școala Gimnazială „Ioan Grigore Teodorescu” Ruseni, comuna Borlești; Școala Gimnazială, comuna Bălțătești; Liceul Tehnologic „Arhimandrit Chiriac Nicolau”, comuna Vânători-Neamț; Școala Gimnazială, comuna Grumăzești; Seminarul Teologic Ortodox ,,Veniamin Costachi”, comuna Vânători-Neamț; Școala Gimnazială „Gheorghe Savinescu”, comuna Crăcăoani; Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” comuna Pângărați; Scoala Gimnaziala „Prof. Vasile Gherasim”, comuna Țibucani; Scoala Gimnaziala „Gheorghe Nicolau”, comuna Români; Școala Gimnazială, comuna Hangu; Școala Gimnazială „Constantin Panțîru”, comuna Grințieș; Școala Gimnazială, comuna Rediu; Școala Gimnazială, comuna Oniceni; Școala Gimnazială „Nicu Albu”, municipiul Piatra Neamț; Școala Gimnazială ”Vasile Mitru”, comuna Tașca; Școala Gimnazială nr. 1, comuna Bicaz Chei; Școala Gimnazială ”Grigore Ungureanu”, comuna Ceahlău; Școala Gimnazială, comuna Dămuc; Școala Gimnazială, comuna Bârgăuani; Școala Gimnazială ”Ieremia Irimescu”, comuna Brusturi; Școala Gimnaziala „Regina Maria”, oraș Bicaz; Școala Gimnazială „Dumitru Almaș”, comuna Negrești; Liceul „Carol I”, oraș Bicaz; Școala Gimnazială „Carmen Sylva”, comuna Horia; Școala Gimnazială Nr. 1, comuna Cordun; Școala Gimnazială „Profesor Mihai Emilian Mancaș”, comuna Dobreni; Școala Gimnazială, comuna Drăgănești; Liceul Tehnologic „Sfântul Ioan De La Salle”, comuna Cordun);

Nu funcționează instalațiile de detecție, semnalizare și avertizare a incendiilor (Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, comuna Borca; Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, oraș Roznov);

Nu se asigură mentenanța instalațiilor de detectare, semnalizare, alarmare a incendiilor (Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, comuna Borca; Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, oraș Roznov);

Nu funcționează instalațiile de hidranți interiori/exteriori de incendiu (Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, comuna Borca; Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, oraș Roznov);

Nu se asigură mentenanța instalațiilor de stingere a incendiilor (hidranți interiori/exteriori) (Liceul „Mihail Sadoveanu” Borca, comuna Borca; Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”, oraș Roznov;

Nu se asigură dotarea cu instalații de iluminat de securitate (Liceul Tehnologic „Ion Ionescu de la Brad”, comuna Horia; Școala Gimnazială „Ioan Luca”, comuna Farcașa; Școala Gimnazială, comuna Zănești; Liceul „Mihail Sadoveanu”, comuna Borca; Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”;

Nu funcționează total sau parțial instalația de iluminat de securitate (Liceul „Gh. Ruset Roznovanu”);

Funcționarea fără autorizație de securitate la incendiu:

Școala Gimnazială comuna Tămășeni – corp B – grădiniță; Liceul Tehnologic comuna Petricani – corp A – sat Țolici; Liceul Tehnologic comuna Petricani – corp B – sat Țolici; Liceul cu Program Sportiv Piatra Neamț – Corp B; Școala Gimnazială comuna Cordun – corp A, Școala Generală Pildești; Școala Gimnazială comuna Văleni – corp A; Liceul Teologic Ortodox „Cuvioasa Parascheva” comuna Agapia – școala gimnazială „Mihai Eminescu”, sat Filioara; Colegiul Tehnic „Gheorghe Cartianu” Piatra-Neamț – Cămin 3; Colegiul Național „Gheorghe Asachi” Piatra-Neamț – sala de sport; Clubul Copiilor Târgu-Neamț; Grădinița Particulară „Cristos Rege”: municipiul Piatra-Neamț; Școala Profesională Oglinzi, comuna Răucești; Școala Primară „Elisei” Piatra-Neamț; Școala Primară „Mușatinii” Roman Școala Gimnazială comuna Dobreni – grădinița; Școala Gimnazială „Iulia Hălăucescu” comuna Tarcău – grădinița Școala Gimnazială Domnească „Grigore Ghica Vodă” Târgu-Neamț – grădinița Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Târgu-Neamț – Internat Colegiul Național „Calistrat Hogaș” Piatra-Neamț – sală sport; Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamț – Corp A2; Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamț – Corp A1; Colegiul Tehnic „Ion Creangă” Târgu-Neamț – Sală sport; Școala Gimnazială nr. 3 Piatra-Neamț – Corp B; Școala Gimnazială nr. 1 comuna Bicaz-Chei – Corp B1;

Pe timpul activităților de informare preventivă au fost distribuite materiale constând în pliante, afișe și fluturași din campaniile:

Nu tremur la cutremur;

R.I.S.C. – renunță improvizațiile sunt catastrofale;

R.I.S.C. – Siguranța NU e un joc de noroc!;

R.I.S.C. – Mai bine previi decât să nu fii!;

FOC – Flăcările omoară copii;

Fii pregătit.ro

Selfie în siguranță

Ai grijă în ce ape te scalzi!

Anual, în toate unitățile de învățământ din județul Neamț, se organizează și desfășoară un exercițiu de evacuare în caz de cutremur, având ca temă Activitatea personalului didactic și a elevilor din județul Neamț, pe timpul și după producerea unui cutremur. Astfel de exerciții se desfășoară în județul Neamț începând din anul 2013, pe 28 februarie (Ziua Protecției civile În România) dar și pe 13 octombrie (Ziua Internațională pentru Reducerea riscului la Dezastre), pentru a familiariza cetățenii despre modul de comportare în cazul producerii unui cutremur.

La încheierea controalelor de prevenire, aspectele negative identificate au fost analizate cu persoanele din conducerea unităților de învățământ și a unităților administrativ teritoriale.

