ISU Neamț, pe podium la Competiția Națională de Descarcerare și Prim Ajutor

Salvatorii din cadrul ISU Neamț au urcat pe podium la etapa zonală a Competiției Naționale de Descarcerare și de Acordare a Primului Ajutor Calificat – ediția 2026, reușind să obțină titlul de cei mai buni paramedici din Moldova și calificarea la etapa națională.

Competiția s-a desfășurat în municipiul Botoșani, în perioada 13-15 mai, adunând loturile reprezentative ale Inspectoratelor pentru Situații de Urgență din Bacău, Botoșani, Iași, Neamț, Suceava și Vaslui.

Echipajul de prim ajutor calificat al ISU Neamț a obținut locul I la proba de acordare a primului ajutor calificat – traumă, fiind urmat de echipele din Iași și Suceava. În același timp, echipajul de descarcerare al inspectoratului nemțean a ocupat locul al II-lea, după ISU Iași și înaintea celor de la ISU Botoșani.

Lotul reprezentativ al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț a fost format din nouă salvatori din cadrul Detașamentului Roman și a fost condus de locotenent-colonel Luca Constantin, comandantul Detașamentului Roman.

Echipajul de prim ajutor a fost format din plutonierul Smochină Dragoș – comandant de echipaj, plutonier adjutant Pușcălău Claudiu – paramedic și plutonierul Petrila Andrei – paramedic.

Echipajul de descarcerare a avut în componență pe plutonierul adjutant Costachi Laurențiu Cristian – comandant de echipaj, plutonierul adjutant șef Lupu Cătălin și sergent-major Țocu Mihai-Florin – servanți descarcerare, alături de paramedicii plutonier adjutant Mardare Bogdan, plutonier Andrieș Bogdan și sergent-major Jenea Paul-Constantin.

Pregătirea lotului pentru competiție a fost coordonată de plutonier adjutant șef Dănilă Maria, asistent coordonator SMURD.

Reprezentanții ISU Neamț spun că această competiție a fost o oportunitate importantă: „La această competiție zonală, salvatorii nemțeni au avut ocazia de a-și verifica cunoștințele, abilitățile, capacitatea de reacție și coordonarea în scenarii cât mai apropiate de realitate și mai ales lucrul în echipă. Rezultatele obținute de salvatorii romașcani arată gradul de pregătire a acestora, seriozitatea cu care tratează fiecare misiune precum și experiența acumulată la intervențiile la care au participat. Echipa de paramedici din cadrul ISU Neamț va reprezenta zona Moldovei la etapa națională a acestei competiții care se va desfășura anul acesta în județul Vâlcea, în luna iunie. Felicitări colegilor pentru implicare, dăruire și profesionalism!”

Foto: ISU Neamț