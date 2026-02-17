ISU Neamț, „Oameni cu care ne mândrim”: trei salvatori distinși în 2025, intervenții decisive la incendii, accidente și urgențe medicale

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț a prezentat, într-un comunicat intitulat „Oameni cu care ne mândrim”, trei cadre care s-au remarcat în 2025 prin intervenții rapide și eficiente, în situații-limită. Este vorba despre sg. maj. Habic Denis-Constantin, desemnat Pompierul de onoare al anului 2025 la nivel național, precum și despre plt. adj. șef Buruiană Cătălin (Pompierul de onoare al anului 2025 în județul Neamț) și plt. adj. șef Popa Ciprian (Salvatorul de onoare al anului 2025 în județul Neamț).

Pompier de onoare, la nivel național: sg. maj. Habic Denis-Constantin

Potrivit ISU Neamț, sergent major Habic Denis-Constantin a primit „Emblema de onoare a Ministerului Afacerilor Interne” la data de 16 iulie 2025, iar pe 13 septembrie 2025 a fost desemnat „Pompierul de onoare al anului 2025”, distincție acordată anual, la nivel național, de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

Încadrat în ISU Neamț din 4 februarie 2022, după absolvirea Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă Boldești, subofițerul își desfășoară activitatea la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț.

Intervenția care a stat la baza recunoașterii naționale a avut loc pe 13 aprilie 2025. În timp ce se deplasa împreună cu soția, Denis a observat fum și a constatat că acesta provenea de la o locuință cuprinsă de flăcări. A apelat 112, a intrat în casa inundată de fum și a identificat o persoană inconștientă, pe care a evacuat-o în siguranță, cu sprijinul unui cetățean.

Victima, aflată în stop cardio-respirator și cu arsuri, a fost supusă manevrelor de resuscitare. ISU Neamț precizează că, având experiență ca paramedic SMURD, subofițerul a aplicat imediat tehnicile necesare, iar echipajul SMURD a continuat resuscitarea; după aproximativ 50 de minute, persoana a răspuns manevrelor și a fost transportată la UPU Piatra-Neamț.

Tot în 2025, Denis Habic a intervenit și la un accident rutier produs pe 16 martie 2025, când un autoturism cu patru ocupanți s-a răsturnat. Împreună cu colegii, a acordat primul ajutor și a asigurat măsurile PSI până la sosirea echipajelor din județul Suceava, unde se deplasa pentru un stagiu de pregătire.

Pompierul de onoare al județului Neamț: plt. adj. șef Buruiană Cătălin

ISU Neamț arată că plutonierul adjutant șef Buruiană Cătălin lucrează în inspectorat din 2007 și este comandant de echipaj și conducător autospeciale la Detașamentul de Pompieri Piatra-Neamț. În activitatea curentă, îndeplinește frecvent roluri de comandă, inclusiv la Punctul de Lucru Roznov, fiind implicat și în formarea profesională a noilor cadre.

Un moment definitoriu menționat în comunicat este intervenția din 9 septembrie 2025, în municipiul Piatra-Neamț, cartierul Mărăței, unde a fost semnalat un incendiu într-un apartament, cu posibilă persoană surprinsă în interior. La locul intervenției au fost mobilizate mai multe echipaje (autospeciale de stingere, descarcerare și ambulanță SMURD), iar Buruiană Cătălin a făcut parte din echipa de căutare-salvare. După pătrunderea în apartament, în condiții de fum dens, a fost identificată o victimă inconștientă, evacuată și predată echipajelor medicale, aflată în stop cardio-respirator. ISU precizează că victima a răspuns ulterior manevrelor de resuscitare.

Salvatorul de onoare al județului Neamț: plt. adj. șef Popa Ciprian

În aceeași prezentare, ISU Neamț îl evidențiază pe plutonierul adjutant șef Popa Ciprian, încadrat din noiembrie 2007 și activ în cadrul Detașamentului de Pompieri Piatra-Neamț, ca comandant de echipaj. Este descris drept un subofițer cu rol important în misiunile unității, inclusiv la Punctul de Lucru Roznov, unde îndeplinește adesea și atribuții de ajutor șef G.I.S. Comunicarea mai menționează și implicarea sa în intervenții specifice, datorită pasiunii pentru apicultură, în cazuri care implică albine.

Cea mai recentă misiune deosebită prezentată în comunicat este din 27 noiembrie 2025, când, în timpul serviciului la Punctul de Lucru Roznov, doi părinți au cerut ajutor la un centru de permanență, având în brațe o fetiță de 1 an și 6 luni. Popa Ciprian, paramedic, a constatat că micuța nu mai respira și a inițiat imediat manevre de resuscitare, solicitând în paralel sprijin prin 112. După câteva insuflații, copilul a început să respire, a primit oxigen și a fost predat stabil echipajului de terapie intensivă mobilă, pentru transport la spital.

Mesajul ISU Neamț

Prin comunicatul „Oameni cu care ne mândrim”, ISU Neamț subliniază că intervențiile descrise sunt exemple concrete de profesionalism și devotament, în situații în care „fiecare secundă contează”, iar reacția promptă poate face diferența între viață și moarte.