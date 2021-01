De la 132 de clase, cât prevedea proiectul inițial al planului de școlarizare pentru licee, din toamnă, Inspectoratul Școlar Județean Neamț a ajuns la 149 de clase.

Practic, după aplicarea reducerii numărului de elevi pe clasă, de la 28 la 26 pe teoretic și la 24 pe profesional-dual și vocațional, rămân neacoperite doar 9 clase, față de 25. „Astăzi am ședință cu directorii din județ pentru noul proiect de plan de școlarizare. Vorbim acum de 149 de clase care se pot înființa din toamnă, după noul ordin al ministrului Educației, cu refacerea efectivelor de elevi pe formațiuni de lucru. Trebuie să finalizăm acest proiect până vineri, trebuie bine analizat și fundamentat, pentru că trebuie să și realizăm aceste clase. Anul trecut am propus și am primit aprobare de la minister pentru 158 de clase și am realizat 157 de clase. Trebuie să ne asumăm ceea ce cerem”, a declarat Mihai Obreja, șeful IȘJ Neamț.

Scăderea numărului de clase de liceu este dată de reducerea numărului de elevi care sunt în clasa a VIII-a, respectiv 3.700 de elevi potrivit IȘJ Neamț.

C.I.