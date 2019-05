A doua variantă a numărului de locuri pentru admiterea în licee din acest an a fost primită azi noapte, 30 mai, la Inspectoratul Școlar Judeţean (ISJ) Neamț. Propunerea transmisă de la Neamț, încă din luna ianuarie, a fost aprobată în cele din urmă de Ministerul Educației Naționale. Acum, însă, au fost aprobate 108 clase de liceu, față de 109 propuse de IȘJ Neamț, după ce inițial fuseseră tăiate 4 clase, dar și 58 clase de profesională, față de 57 propuse.

“În urma solicitării pe care am transmis-o ministerului, am primit aseară aprobare pentru cele 166 de clase din propunere noastră inițială. Din acestea, am primit aprobare pentru 108 clase în învățământul liceal și 58 de clase pentru învățământul profesional. Vom discuta în consiliul de administrație astăzi, 31 mai, să vedem de la ce liceu putem transfera clasa de profesională”, a declarat prof. Elena Laiu, inspector şcolar general.

Marți (28 mai) seară, ISJ Neamţ a primit o cifră de școlarizare cu 4 clase tăiate, iar prof. Elena Laiu a trimis la minister o adresă în care a solicitat să rămână cele 109 clase de liceu și 57 clase de profesională cerute. Solicitarea a fost însoțită și de argumente: “Marți am primit planul de școlarizare diminuat cu 4 clase. N-am vrut să împart planul de școlarizare! De unde să mai diminuăm, având în vedere că noi, în ianuarie, am respectat întru totul și metodologia, și adresa ministerului prin care ni se solicita respectarea celor 35% (n.n. – clase nou înființate) la învățământul profesional. Adică, noi ne-am făcut treaba din ianuarie, era deja a doua tură când noi trebuia să tăiem. Alte județe nu au transmis propunerea în luna ianuarie. De aceea, am făcut o solicitare la Ministerul Educației, am făcut o notă de fundamentare prin care ceream să ni se aprobe planul de școlarizare în varianta înaintată de inspectoratul școlar în luna ianuarie. Am fundamentat cu toate considerentele noastre: că avem foarte mult învățământ vocațional, la teologic, sportiv și arte, sunt licee care primesc elevi și din alte județe. Ne-am gândit la numărul de elevi care vor fi repetenți în clasa a IX-a și o să trebuiască să ocupe unele locuri de a IX-a la anul – estimăm în jur de 200-250 de copii. Am solicitat ministerului să revină la varianta propusă de inspectoratul școlar”. (C.I.)