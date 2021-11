Sunt cu circa 600 de elevi mai mult care termină clasa a VIII-a anul acesta, față de promoția anterioară, în județul Neamț, astfel că se prefigurează recuperarea claselor de a IX-a reduse în ultimii doi ani. La Inspectoratul Școlar Neamț este în lucru proiectul planului de școlarizare pentru 2022-2023 și, cel puțin din perspectiva posturilor didactice și a finanțării în școli, viitorul sună bine. „Planul de școlarizare trebuie să reflecte numărul de elevi care termină clasa a VIII-a și pentru anul viitor stăm bine. Practic, ce am redus în acest an școlar, recuperăm în următorul an școlar și vom avea 24 de clase în plus: 4 în zona Roman, 10 sau 12 în zona Piatra-Neamț, două în zona Bicaz și restul în zona Târgu Neamț. Vor fi mai multe clase pentru învățământul tehnic, decât pentru învățământul teoretic, fiindcă trebuie să respectăm aceeași pondere. Dar va trebui să ajustăm specializările, acolo unde avem și colaborare cu agenții economici, în așa fel încât să pregătim tineri în meserii care au căutare pe piața muncii. Copiii nu mai vor la licee vocaționale, de pildă la seminarii teologice nu se mai înscriu atât de mulți, deci trebuie să ajustăm un pic oferta din planul de școlarizare”, a declarat Mihai Obreja, șeful Inspectoratului Școlar Neamț, în emisiunea „Cafeaua de dimineață” de astăzi, 18 noiembrie.

Noul plan de școlarizare va trebui structurat și în acord cu primăriile, care finanțează o parte din nevoile bugetare ale școlilor, iar în final va fi aprobat de Ministerul Educației.

C.I.