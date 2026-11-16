„Ippon” în fața magazinului! O partidă ad-hoc de judo între doi bărbați s-a lăsat cu vizită la urgențe și cazare la arest

Se anunța o zi obișnuită pe Bulevardul Roman Mușat din municipiul Roman, însă doi „maeștri” ai artelor marțiale de cartier au transformat trotuarul din fața unui magazin într-un tatami improvizat. Totul s-a lăsat cu cascade spectaculoase, pumni, insulte, o vizită la Urgențe și o noapte petrecută în spatele gratiilor.

De la „înțelegere” frățească, la KO tehnic

Scena desprinsă parcă din comediile cu arte marțiale s-a petrecut luni, 9 noiembrie 2026. Doi amici, în vârstă de 37 și, respectiv, 39 de ani, ambii bine afumați cu alcool, au decis că este momentul ideal să își demonstreze măiestria sportivă. Zis și făcut: pe fondul unei „înțelegeri” de moment, cei doi au început să-și aplice reciproc prize și lovituri ca la carte… sau mai degrabă ca pe stradă, specifice disciplinei judo.

Doar că spiritul olimpic s-a evaporat rapid. La un moment dat, atmosfera s-a încins, iar bărbatul de 39 de ani ar fi trecut la insulte, adresându-i partenerului de luptă „cuvinte și expresii jignitoare”.

Afectat profund în orgoliul de judokan, individul de 37 de ani a trecut la nivelul următor și i-a administrat o serie de lovituri decisive. Lovitura de grație l-a lăsat pe amator fără echilibru: victima s-a prăbușit direct pe asfalt, pierzându-și cunoștința. Un echipaj medical l-a ridicat de pe stradă și l-a transportat de urgență la spital.

Nota de plată: Dosar penal și zdup

Polițiștii din Roman au fost sesizați imediat cu privire la incidentul sângeros din fața magazinului și au luat la scuturat probele.

Așa se face că distracția de pe Bulevardul Roman Mușat s-a încheiat prost pentru agresor. Sâmbătă, 14 noiembrie, bărbatul de 37 de ani a fost săltat de mascați/polițiști și reținut pentru 24 de ore. El este acum cercetat penal într-un dosar oficial pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, având timp berechet să mediteze la lecțiile de judo, dar de data aceasta departe de lumina reflectoarelor de pe bulevard.

Pentru conformitate, publicăm și comunicatul IPJ Neamț

Bărbat reținut de polițiștii din Roman

La data de 9 noiembrie a.c., la ora 03:55, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Roman au fost sesizați cu privire la faptul că o persoană ar fi fost lovită în timp ce se afla în fața unui magazin situat pe bulevardul Roman Mușat, din municipiul Roman.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că între doi bărbați, în vârstă de 37, respectiv 39 de ani, ambii din Roman, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, ar fi existat o înțelegere, de a-și aplica reciproc procedee de luptă specifice judo-ului.

Ulterior, după aplicarea reciprocă a acestora, bărbatul de 39 de ani i-ar fi adresat cuvinte și expresii jignitoare celui de 37 de ani, ocazie cu care acesta din urmă i-ar fi aplicat mai multe lovituri, în urma cărora bărbatul de 39 de ani s-ar fi dezechilibrat și ar fi căzut, pierzându-și cunoștința.

Bărbatul de 39 de ani a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital.

La data de 14 noiembrie a.c., în urma administrării probatoriului în cadrul dosarului penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovire sau alte violențe, față de bărbatul de 37 de ani a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore.