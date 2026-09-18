IPJ Neamț recrutează candidați pentru școlile de agenți de poliție. Înscrierile se fac până pe 4 octombrie

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț a început recrutarea candidaților pentru admiterea în unitățile de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea septembrie–decembrie 2026, potrivit anunțului IPJ Neamț din 15 septembrie. Candidații din Neamț se pot înscrie pentru Școala de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” Câmpina, Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca și, în condițiile stabilite de MAI în funcție de domiciliu sau reședință, pentru Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră „Avram Iancu” Oradea.

Înscrierile se fac până la 4 octombrie 2026, inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică. În această etapă, cererea-tip și, după caz, consimțământul pentru solicitarea extrasului de cazier judiciar trebuie completate, semnate, scanate în format PDF și trimise exclusiv prin e-mail, la adresa [email protected]. După primirea codului unic de identificare, candidații trebuie să depună dosarul complet de recrutare până la 21 octombrie, ora 14:00, la sediul IPJ Neamț din strada Eroilor nr. 16, Piatra-Neamț. Un candidat se poate înscrie la o singură școală postliceală.

Printre condițiile de recrutare se află cetățenia română și domiciliul în România, vârsta de minimum 18 ani împliniți sau care urmează să fie împliniți în cursul acestui an, absolvirea liceului cu diplomă de bacalaureat și aptitudinea medicală, fizică și psihologică. Cei care se înscriu trebuie să fi avut în perioada liceului media la purtare de cel puțin 9,00, să nu fi fost exmatriculați pentru abateri disciplinare și să dețină sau să obțină până la absolvire permisul de conducere categoria B. Sunt prevăzute și condiții privind antecedentele penale și tatuajele: sunt interzise cele amplasate pe față, gât sau în alte zone ale capului și cele care conțin mesaje cu caracter violent, discriminatoriu, extremist sau politic.

Concursul cuprinde o probă de evaluare a performanței fizice și una de verificare a cunoștințelor. Proba fizică este programată în perioada 28 octombrie–4 noiembrie, la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi „Petru Rareș” Fălticeni, pentru candidații recrutați de IPJ Neamț. Testul de cunoștințe va avea loc pe 7 noiembrie, pentru cei care promovează proba fizică, și va cuprinde întrebări din limba română, o limbă străină, legislație specifică MAI și instituțiile politice ale statului, educație civică și cetățenească, alături de exerciții de analiză și raționament logic.

Examinarea medicală este prevăzută în perioada 11 noiembrie–11 decembrie, pentru candidații care se încadrează în numărul de locuri disponibile, în ordinea mediilor finale. Rezultatele finale ale admiterii vor fi publicate până la 21 decembrie 2026.

Anunțul complet, modelele de cereri și celelalte documente necesare înscrierii pot fi consultate și descărcate de pe site – ul IPJ Neamț , la secțiunea dedicată admiterii în instituțiile de învățământ ale MAI.

Alexandru Andrieș

Foto: Facebook, Devinopolitist.ro

Video: Facebook, Inspectoratul de Poliție Județean Neamț