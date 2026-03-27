IPJ Bacău și Direcția Silvică Bacău: Respect pentru natură!

Azi, 27 martie a.c., polițiștii s-au alăturat inițiativei Direcției Silvice Bacău, în cadrul căreia, cu sprijinul unor voluntari din diverse domenii, publice sau private, sunt derulate acțiuni de împădurire, pentru construirea de noi perdele forestiere, pe terenuri degradate sau defrișate.

Astfel, polițiștii au plantat puieți forestieri, pe un teren din comuna Mărgineni.

Prin gestul lor, voluntar, polițiștii băcăuani au dorit să își aducă contribuția la conştientizarea şi responzabilizarea comunităţii și cultivarea respectului pentru natură, totul pentru protejarea și îmbunătăţirea calităţii mediului înconjurător. (ZCH NEWS)