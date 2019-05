”Am simțit ieri o emoție și o bucurie fără seamăn! Am fost zeci de mii de oameni în Piața Unirii din Iași pentru a sărbători Ziua Independenței României. Dar și Ziua Europei”, a declarat Ionel Arsene, președintele PSD Neamț, după mitingul organizat ieri, 9 mai, la Iași. ”Eu, personal, am avut mai multe motive de bucurie: am avut alături aproape zece mii de nemțeni, de care sunt extrem de mândru și cărora le mulțumesc!”, a adăugat acesta.

Ionel Arsene a precizat că social-democrații din Neamț au avut prilejul să întâlnească echipa de candidați a PSD pentru Parlamentul European: ”Sunt determinați, entuziaști și gata de lucru! Avem doi candidați la alegerile europarlamentare din zona Moldovei – fostul președinte al Consiliului Județean Bacău, Dragoș Benea, și doctorul Tudor Ciuhodaru de la Iași. Vor fi doi eurodeputați de nota 10! Toți candidații noștri sunt buni profesioniști și buni români”.

Șeful PSD Neamț consideră că evenimentul de ieri, de la Iași, a fost de natură să-i mobilizeze pe social-democrați atât în perspectiva alegerilor europarlamentare din 26 mai, cât și pentru următoarele confruntări electorale. ”Privind la mulțimea din Piață, am simțit România adevărată! Oameni care muncesc și care știu ce este patriotismul. România adevărată e pozitivă și construiește, nu dărâmă. România adevărată nu dezbină. Liviu Dragnea a definit cel mai bine acest lucru: patria înseamnă pace”, a declarat Ionel Arsene.

GALERIE FOTO