După fiecare ședință a Consiliului Județean Neamț se încheie un proces verbal care trebuie aprobat în ședința următoare. Din când în când, aceste procese verbale sunt un adevărat izvor de democrație și înțelepciune. Așa s-a întâmplat și în ședința din 4 august, când la rubrica ”Diverse” a existat un schimb de replici între consilieri și Ionel Arsene. Frumusețea dialogului constă în faptul că din partea consilierilor veneau întrebări despre mere și Arsene le răspundea că a făcut compot. Iar apogeul a venit în momentul în care președintele a descoperit esența democrației: majoritatea!

Mai rămâne de remarcat modalitatea prin care consilierii județeni din opoziție sunt tratați precum niște solicitanți de pe stradă atunci când întreabă lucruri care ar trebui să le fie prezentate ” de îndată”, pentru că așa spune legea. Vă lăsăm să savurați toate replicile așa cum au fost ele consemnate de cea care a întocmit documentul, Nicoleta Husaru, de data aceasta în calitate de consilier.

Domnul Ionel Arsene – Am ajuns la punctul Diverse. Vă rog, cine dorește să ia cuvântul!

Doamna Mihaela-Elena Isciuc – Domnule preşedinte, îmi dați voie?

Domnul Ionel Arsene – Prima dată domnul Cazan, că era deja înscris.

Domnul Sorin-Dumitru Cazan – Domnule președinte, stimați colegi, vreau să justific de ce m-am abținut la acest proiect. Nu mi se pare corect ca două municipii din județul Neamț să primească mai puțini bani decât unele comune. Înțeleg, poate, acele comune au şi ele nevoile lor, au bugetele foarte mici iar municipiile mai mari, sunt atent și la aceste lucruri. Dar, totuşi, parcă sumele sunt prea mici pentru municipii. Sunt comune care nu au primit nimic și sunt comune din zona Târgu Neamț care sunt prospere și poate din cauza asta nu au fost ajutate cu sume și au fost ajutate mai mult comunele care nu reuşesc nici măcar să plătească salariile. Poate, v-ați gândit și la asta. Dar, fiind cetățean al municipiului Roman, vă spun sincer, n-aș putea să stau de vorbă cu cetățenii să le spun că am votat un proiect în care Romanul a primit o sumă atât de mică. Mulțumesc!

Domnul Ionel Arsene – Am înțeles! Mulțumesc, domnule Cazan! Vă rog, doamna Isciuc!

Doamna Mihaele-Elena Isciuc – Domnule preşedinte, am o interpelare, ca să-i spun așa, la tot ce s-a întâmplat la ultimul proiect, vis-a-vis de repartizarea sumelor. De 5 ani, dumneavoastră împărțiți sumele cum vreți dumneavoastră şi strict politic! Faptele dumneavoastră vorbesc de la sine! Administraţia pe care o practicați în ultimii 5 ani lasă de dorit! Noi, cetățenii din zona Roman, vă mulțumim că, de 5 ani încoace, tot aveți grijă de comunele administrate de primari PNL!

Domnul Ionel Arsene – Altcineva, dacă doreşte să ia cuvântul?

Domnul Gheorghe-Laurenţiu Creţu– Da, domnule președinte! Laurențiu Crețu sunt! Dumneavoastră, am observat, ați dat vina pe Guvernul Ciucă, cei dinaintea dumneavoastră au dat vina pe PSD şi tot așa.

Domnul Ionel Arsene – Și dumneavoastră, USR-ul, erați în guvernul acela!

Domnul Gheorghe-Laurențiu Crețu – Am înțeles, ok! Pentru asta, eu încerc să mediez acest conflict. Haideți să facem împreună un proiect de hotărâre județean, în care, să dăm fiecărei comunităţi, în funcție de niște criterii bine stabilite cum ar fi: suprafața, numărul de locuitori şi contributivitate, pentru că e inacceptabil ca Piatra-Neamț sau Roman să primească foarte puțini bani, în comparație cu Oniceni, să spun. Haideți să avem un dialog și să facem un proiect de hotărâre județean, și toți ceilalți, care vor urma la rând după dumneavoastră, să țină cont, în permanență, de această hotărâre, cu nişte criterii bine stabilite!

Domnul Ionel Arsene – Domnule Crețu, banii au fost repartizați conform legii în vigoare!

Domnul Gheorghe-Laurenţiu Crețu – Eu înţeleg asta, dar, nu cred că Piatra-Neamț sau Roman nu ar fi avut proiecte, astfel încât să aibă nevoie de mai mulţi bani decât comuna Oniceni.

Domnul Ionel Arsene – Dar v-ați gândit că Piatra-Neamţ și Roman au surse de venit infinit mai mari decât comunele care au proiecte europene, guvernamentale, şi au nevoie de bani pentru co-finanţare?

Domnul Gheorghe-Laurenţiu Creţu – Sigur, aveți dreptate! Însă şi Piatra-Neamţ şi Roman au nevoi infinit mai mari de aceste alocări. Eu vă invit doar la un dialog. Haideți să facem împreună, toţi, să nu mai dăm vina pe PSD, pe USR, pe PNL! Să ajungem la o soluție de comun acord și să împărţim (neinteligibil)…

Domnul Ionel Arsene – Dar de ce nu ați făcut asta și când Guvernul Ciucă, în asociere cu USR-ul, a repartizat sume doar primarilor liberali și USR și, niciun primar PSD nu a primit 1 leu? De ce nu ați făcut asta atunci?

Domnul Gheorghe-Laurenţiu Creţu– Eu vin cu această propunere în Consiliul Judeţean unde, eu şi colegii mei, suntem în minoritate. De-asta vin cu această propunere la dumneavoastră.

Domnul Ionel Arsene – Asta e partea frumoasă a democrației, domnule Crețu, că majoritatea decide! Așa e în democrație!

Domnul Gheorghe-Laurenţiu Creţu – Sigur, aveți dreptate! Dar, dumneavoastră nu doriți să ajungem la un consens şi să stabilim niște reguli, astfel încât să nu ne mai certăm?

Domnul Ionel Arsene – Dumneavoastră nu vedeți decât joc politic, iar eu…

Domnul Gheorghe-Laurențiu Crețu – Nu! Tocmai, pentru a evita aceste jocuri politice și a evita să mai dăm vina unii pe ceilalți.

Domnul Ionel Arsene – Domnule Crețu, vă aștept cu propuneri!

Domnul Gheorghe-Laurențiu Crețu – Sigur, vă mulțumesc!

Domnul Ionel Arsene – Altcineva, vă rog!

Doamna Daniela Soroceanu – Domnule preşedinte, dacă îmi permiteți?

Domnul Ionel Arsene – Vă rog, doamna secretar!

Doamna Daniela Soroceanu – Vis-a-vis de acest lucru, pe care mai înainte, am încercat să-l explic domnilor consilieri. În 2021, irevocabil, instanța, adică legea, s-a pronunțat asupra faptului că nu există criterii prevăzute în lege. Deci, ceea ce sugerează domnul Crețu, în momentul de față, este ilegal! Cu alte cuvinte, în momentul de față, cei care au votat ”abţinere”, se contabilizează la ”împotrivă”. Asta ca să știe și dânșii cum au votat. Iar în ceea ce priveşte criteriile care s-ar putea stabili, în niciun caz, nu pot fi pe contributivitate sau număr de persoane. Legea spune: pe proiecte!

Domnul Gheorghe-Laurențiu Creţu– Doamna secretar, dați-mi voie! Vreți să spuneți că Oniceni are proiecte astfel încât să aibă nevoie de 600 mii lei, iar Piatra-Neamţ nu?

Domnul Ionel Arsene – Oniceni are nevoi! Oniceni este o comună uitată, care trebuie să se modernizeze!

Domnul Gheorghe-Laurențiu Creţu – Și trebuie să o echilibrăm, sunt perfect de acord!

Domnul Ionel Arsene – Pentru asta am dat banii ăştia! Să echilibrăm discrepanțele de venituri dintre UAT-uri. Nu socotim câți locuitori are Piatra-Neamţ şi câți are Oniceni.

Domnul Gheorghe-Laurențiu Creţu– Am înţeles! De ce este ilegală această propunere a mea, doamnă secretar?

Doamna Daniela Soroceanu – V-am explicat din lege, care sunt criteriile prevăzute. Şi, dacă ați fi avut curiozitatea, ați fi citit din raportul de specialitate.

Domnul Gheorghe-Laurenţiu Creţu – Deci, în acest moment, consider că cele două consilii locale, Roman şi Piatra-Neamț, ar putea să vă dea în judecată, din nou!

Doamna Daniela Soroceanu – Aşa cum s-a făcut și acum (neinteligibil)… Domnule Crețu, vreți să ascultați sau doriți să vă auziți tot pe dumneavoastră? Nu vreți să ascultați punctele de vedere ale oamenilor care lucrează în aparatul de specialitate? Vă aduc la cunoștință, încă o data, a treia oară astăzi, că, ceea ce s-a întâmplat anul trecut prin hotărârea instanţei de la Curtea de Apel Bacău, care a stipulat neechivoc şi indubitabil, faptul că (neinteligibil)…necesitatea şi oportunitatea plenului.

Domnul Ionel Arsene – Cred că au înţeles consilierii județeni .Altcineva, dacă mai doreşte să ia cuvântul?

Domnul Gabriel-Claudiu Pârțac – Aş dori să intervin şi eu! Am făcut o solicitare la Consiliul Judeţean. La şedinţa ordinară de luna trecută, v-am adus la cunoștință situația localităţilor de după podul de la Luţca. Prețul biletelor este extrem de mare, am solicitat un răspuns şi nu am primit nimic.

Doamna Daniela Soroceanu – Domnule preşedinte, pot răspunde cu. În cursul zilei de astăzi, toate interpelările făcute la şedinţele anterioare vor primi răspuns.

Domnul Gabriel-Claudiu Pârțac – Pe aceeași temă, domnule preşedinte! Dacă credeţi că, până la construirea unui nou pod, nu e bună soluția realizării unui pod de pontoane?

Domnul Ionel Arsene – Dacă îl face domnul prim-ministru, că a promis, și ne ajută cu bani,sunt total de acord!

Domnul Gabriel-Claudiu Partac – Noi nu putem face? Dăm 60.000 euro, cu tot respectul pentru Republica Moldova! Cu siguranţă se găsesc fonduri să îl facem noi! Oamenii sunt foarte supăraţi, vă transmit toate supărările din partea lor, atât în ceea ce priveşte preţul biletelor, cît şi pentru faptul că nu-și mai pot duce copiii la școală, la Sagna. Este o situaţie chiar critică. Mulțumesc!

Domnul Sorin-Dumitru Cazan – Îmi dați și mie cuvântul? Vreau să vă mărturisesc că, situația cea mai critică nu e prețul la bilete şi că nu merg copiii la școală, ci faptul că, o ambulanță, ca să intervină în zona aceea, se mărește timpul de parcurs cu minimum 10 minute şi se pot pierde zeci de vieți. Și o singură viață dacă se pierde, este foarte mult! E mai valoroasă o viață decât prețul biletelor. Mulțumesc!

Domnul Ionel Arsene – Absolut! Vă rog, altcineva?

Doamna Maria Apostol – Bună ziua, din nou! Voiam să-i spun doamnei Soroceanu că noi suntem conștienți că votul ”abținere” înseamnă „împotrivă”. Noi ne-am abținut la suplimentarea numărul 6 deoarece încercăm să facem administrație, nu politică! Cu toate că, primarii USR au primit ceva fonduri din această echilibrare, suntem convinși că le-au primit pentru că au prezentat proiecte foarte bine argumentate pentru necesitățile comunităților, dar, asta nu înseamnă că putem fi de acord ca celelalte comunităţi, în care locuim și foarte mulți dintre noi, eu în Răucești, domnul Bontaș la Roman iar domnul Crețu în Piatra-Neamţ,

să beneficieze de cele mai mici alocări. Şi aici o să intervină o problemă de dezvoltare a comunităților. Cu toții avem necesităţi şi aceasta este explicația pentru votul nostru. Și voiam să vă mai întreb dacă, lucrările la Muzeul de Istorie Piatra-Neamț au fost oprite? Și dacă puteţi să ne spuneți care este stadiul actual al lucrărilor şi câți bani au fost cheltuiţi până în prezent?

Domnul lonel Arsene – Nu au fost oprite lucrările. Faceți o solicitare către Consiliul Judeţean şi vă răspundem.

Doamna Maria Apostol – Eu am făcut-o deja, am trimis-o prin e-mail dar, era bine, dacă mi se putea răspunde și acum, în plen.

Domnul Ionel Arsene – O să vi se răspundă prin e-mail.

Doamna Maria Apostol – Bine, o să aștept. Mulțumesc!

Domnul Mircea Beloiu – Domnule preşedinte, dacă îmi permiteți! Prin atitudinea dumneavoastră, prin modul în care ați repartizat aceste sume, comunităților din Neamţ, constat o răzbunare pe primarii PNL. Asta este concluzia pe care o tragem!

Domnul Ionel Arsene – Am înțeles! Uitați-vă la primarii PNL, care au primit bani. Aici e vorba de cum şi-a motivat fiecare solicitarea. Vă rog, altcineva? Dacă nu, și nemaifiind alte probleme înscrise în ordinea de zi, declar închise lucrările şedinţei

