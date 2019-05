Alegerile pentru Parlamentul European găsesc Alianța Liberalilor și Democraților pregătită pentru consolidarea încrederii de care se bucură în rândul populației. Ion Asaftei, liderul ALDE Neamț, dorește să reamintească tuturor locuitorilor județului Neamț că toate deciziile majore luate la nivelul Guvernului României, toate măsurile prin care au crescut salariile, pensiile, s-au luat prin consultare între cele două componente ale sale, PSD și ALDE.

”Eu cred că este fundamental greșit să se vorbească doar despre PSD atunci când sunt amintite realizările actualei guvernări. Noi, cei de la ALDE, am participat activ la toate dezbaterile pe programul de guvernare, am venit cu propuneri și amendamente, în momentele delicate ne-am susținut partenerul de coaliție și l-am ajutat. De aceea, așa cum noi recunoaștem rolul PSD în politica românească, tot așa ar fi normal să ni se recunoască și nouă meritele din acest punct de vedere. Avem curajul să privim în ochi fiecare român – pe plan local, fiecare nemțean -, deoarece am făcut tot ce se putea face pentru a crește nivelul de trai al oamenilor. Din acest motiv, spun eu, putem cere din nou încrederea nemțenilor pentru candidații noștri pentru Parlamentul European”, a declarat Ion Asaftei.

În legătură cu activitatea administrativă locală, liderul ALDE a ținut să precizeze: ”În acest moment, ALDE reprezintă factorul de stabilitate la nivel de județ. Am sprijinit și votat orice inițiativă care aduce plus valoare în județ, de la noul spital județean până la modernizarea infrastructurii, fie că vorbim despre drumuri sau despre relețe de apă sau canalizare. Ne-am implicat în acțiuni privind protecția mediului, în proiecte de mediu, am sprijinit organizațiile nonguvernamentale, am purtat discuții în fiecare zi cu cetățenii. Cred că PSD Neamț trebuie să recunoască meritul nostru în tot ceea ce s-a întâmplat în județ. Personal, ca vicepreședinte al Consiliului Județean Neamț, am fost tot timpul la datorie, în Neamț, asigurând permanența în actul de conducere la nivelul instituției. Iar rezultatele se văd”.

În legătură cu lista pentru alegerile din 26 mai, Ion Asaftei este categoric: ”Avem o listă unde cuvintele de ordine sunt competența, seriozitatea și experiența. Cine poate spune că Norica Neculai, atât de cunoscută nemțenilor, nu ar putea să ne mai reprezinte încă un mandat în Europa? Sau că Renate Weber nu cunoaște toate mecanismele de la Bruxelles? Varujan Vosganian nu mai are nevoie de nicio prezentare, la fel profesorul Daniel Barbu.

De aceea, vă îndemn cu toată responsabilitatea, votați candidații ALDE, un partid al echilibrului, un partid care respinge extremele și apără cu toate ocaziile statul de drept!”.

