Investiții sigure și fără taxe: FIDELIS aduce dobânzi de până la 7,60%

Românii care vor să-și plaseze economiile în condiții sigure au la dispoziție o nouă ediție FIDELIS, între 14 și 21 aprilie 2026, cu dobânzi ridicate și venituri neimpozabile.

Oferta include titluri de stat în lei, cu dobânzi între 6,60% și 7,60%, și în euro, cu randamente de până la 6,40%. Investițiile sunt garantate de stat și pot fi vândute înainte de scadență, prin Bursa de Valori București.

Un avantaj important îl au donatorii de sânge, care pot accesa o tranșă specială în lei, pe 2 ani, cu dobândă de 7,60% și un prag minim redus la doar 500 de lei.

Subscrierile se pot face prin principalele bănci din România, iar suma minimă standard este de 5.000 lei sau 1.000 euro.

Programul continuă să fie una dintre cele mai accesibile forme de economisire pentru populație, combinând siguranța cu randamente peste media depozitelor bancare