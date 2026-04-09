Investiții sigure și fără taxe: FIDELIS aduce dobânzi de până la 7,60%

de Sofronia Gabi

Românii care vor să-și plaseze economiile în condiții sigure au la dispoziție o nouă ediție FIDELIS, între 14 și 21 aprilie 2026, cu dobânzi ridicate și venituri neimpozabile.

Oferta include titluri de stat în lei, cu dobânzi între 6,60% și 7,60%, și în euro, cu randamente de până la 6,40%. Investițiile sunt garantate de stat și pot fi vândute înainte de scadență, prin Bursa de Valori București.

Un avantaj important îl au donatorii de sânge, care pot accesa o tranșă specială în lei, pe 2 ani, cu dobândă de 7,60% și un prag minim redus la doar 500 de lei.

Subscrierile se pot face prin principalele bănci din România, iar suma minimă standard este de 5.000 lei sau 1.000 euro.

Programul continuă să fie una dintre cele mai accesibile forme de economisire pentru populație, combinând siguranța cu randamente peste media depozitelor bancare

Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
5 pași simpli ca să ai grijă de espadrilele tale pentru o durată lungă de viață
Bacău. Două case cuprinse de flăcări în Asău. Intervenție în forță a pompierilor
Ultima ora

INFRACȚIONAL

Doi tineri puși sub control judiciar după ce au furat laptopuri dintr-o sală de dans

Doi tineri sunt acuzați că au furat două laptopuri...
ACTUALITATE

Botoșani. Percheziții la persoane suspectate de braconaj. Amenzi de peste 23 000 de lei

Percheziții în zorii zilei în județul Botoșani. Polițiștii au...
ADMINISTRAȚIE

Piatra-Neamț: Program special de Paște la Evidența Populației

La Serviciul Public de Evidență a Persoanelor Piatra-Neamț se...
ACTUALITATE

Vreme de iarnă până în Sâmbăta Mare

Meteorologii au actualizat prognoza și anunță vreme severă până...
Infracțional Neamț

Controale și incidente pe șoselele din Neamț, într-o singură zi. Alcool la volan, refuz de probe și transport ilegal de lemn

O singură zi a fost suficientă pentru ca polițiștii...

Categorii