Investiție de peste 57 de milioane de lei pentru modernizarea blocului operator al Spitalului Județean de Urgență Bacău

Spitalul Județean de Urgență Bacău va implementa un proiect de peste 57 milioane lei, dintre care 26 milioane lei provin din fonduri europene, pentru modernizarea și dotarea blocului operator. Proiectul este esențial pentru tratarea politraumei și salvarea pacienților critici.

Cererea de finanțare pentru acest proiect a fost depusă în august 2025– spune ec. Ion-Marius Savin, manager al Spitalului Județean de Urgență Bacău- la doar câteva luni după ce am preluat mandatul de manager, la 1 februarie 2025. Această finanțare cu fonduri europene este a doua obținută de când am preluat conducerea Spitalului Județean de Urgență Bacău, primul proiect fiind cel destinat UAVCA, confirmând angajamentul meu ferm pentru atragerea de resurse europene și modernizarea spitalului. Această investiție vizează în mod direct blocul operator, cu impact major în special pentru Secția de Ortopedie și Secția de Neurochirurgie, două dintre cele mai solicitate structuri în tratarea pacienților cu traumatisme grave și intervenții chirurgicale complexe”.

Prin acest proiect vor fi achiziționate echipamente medicale moderne, de înaltă performanță, care vor permite realizarea intervențiilor chirurgicale în condiții de maximă siguranță, precizie și eficiență. Modernizarea blocului operator va contribui direct la reducerea timpului de intervenție și la creșterea șanselor de recuperare pentru pacienții cu traumatisme severe, afecțiuni ale coloanei vertebrale sau leziuni neurochirurgicale complexe. Potrivit instituției medicale, în anul 2024, Spitalul Județean de Urgență Bacău a tratat 46.724 de pacienți, dintre care 326 adulți și 91 copii au fost politraumatizați. Spitalul deservește peste 600.000 de locuitori și reprezintă principalul centru medical care preia cazurile grave din județ și din zonele învecinate. Modernizarea blocului operator înseamnă, în mod concret, mai multe intervenții realizate la Bacău, mai puține transferuri către alte centre universitare și șanse mai mari la viață pentru pacienții aflați în stare critică.

Investiție de peste 57 de milioane de lei pentru modernizarea blocului operator al Spitalului Județean de Urgență Bacău

„Atragerea acestor fonduri europene reprezintă un rezultat concret al angajamentului meu de a dezvolta Spitalul Județean de Urgență Bacău și de a asigura condiții moderne atât pentru pacienți, cât și pentru personalul medical. Voi continua să atrag finanțări și să implementez proiecte care contribuie direct la creșterea calității actului medical și la salvarea de vieți", mai precizează managerul Spitalului Județean de Urgență Bacău.

