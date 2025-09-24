Întreruperi la alimentarea cu apă în Piatra Neamț și Târgu Neamț

Compania Județeană Apa Serv S.A. anunță că, pentru remedierea unei avarii la rețeaua publică de distribuție a apei potabile, va fi sistată furnizarea serviciului de alimentare cu apă în Orașul Târgu Neamț, miercuri, 24 septembrie, în intervalul orar 09:30 – 16:00.

Vor fi afectați utilizatorii de pe străzile: Panazol, Victor Grigorescu, Cuza Vodă, 9 Mai, 22 Decembrie, Radu Teoharie, Abator, Oituz, Popa Șapcă, Lalelelor, Viilor, Tudor Vladimirescu și Serafim Lungu.

Probleme și în Piatra Neamț

Probleme vor fi și în mai multe cartiere din Piatra Neamț în ceea ce privește alimentarea cu apă. Joi, 25 septembrie, din cauza unor lucrări programate la Captarea Bâtca Doamnei, în mai multe cartiere din municipiul reședință de județ, serviciul de alimentare cu apă se va face cu presiune redusă, până la întrerupere totală.

Vor fi afectați utilizatorii din zonele: aval Pod Piața Mare, Pod Spital, Pod Cuejdi, strada Tineretului (inclusiv Ștrandul Municipal) și cartierele: Văleni, Mărăței, 1 Mai, Gara Veche și Speranța, din Municipiul Piatra-Neamț.

„Deși terminarea lucrărilor este estimată a se realiza în data de 25.09.2025, în jurul orei 24:00, având în vedere atât timpul necesar pentru încărcarea instalațiilor, cât și situațiile generate de inerția și reechilibrarea sistemului, procesul de reluare a furnizării apei cu presiune optimă pentru toate zonele afectate se va realiza în data de 26.09.2025, începând cu ora 18:00”, precizează comunicatul Apa Serv.

Denisa Popa