Întreruperi la alimentarea cu apă în Piatra Neamț și Târgu Neamț

Compania Județeană Apa Serv S.A. anunță că, pentru remedierea unei avarii la rețeaua publică de distribuție a apei potabile, va fi sistată furnizarea serviciului de alimentare cu apă în Orașul Târgu Neamț, miercuri, 24 septembrie, în intervalul orar 09:30 – 16:00.
Vor fi afectați utilizatorii de pe străzile: Panazol, Victor Grigorescu, Cuza Vodă, 9 Mai, 22 Decembrie, Radu Teoharie, Abator, Oituz, Popa Șapcă, Lalelelor, Viilor, Tudor Vladimirescu și Serafim Lungu.
Probleme și în Piatra Neamț
Probleme vor fi și în mai multe cartiere din Piatra Neamț în ceea ce privește alimentarea cu apă. Joi, 25 septembrie, din cauza unor lucrări programate la Captarea Bâtca Doamnei, în mai multe cartiere din municipiul reședință de județ, serviciul de alimentare cu apă se va face cu presiune redusă, până la întrerupere totală.