Întreruperi la alimentarea cu apă în mai multe zone din Neamț

Seceta și avariile la infrasstructură crează în continuare probleme la alimentarea cu apă localitățile nemțene.

Avarie la Bicaz

Apa Serv anunță că astăzi, 12 august, apa din cartierul Dodeni, străzile: Barajului, Cojușna, Păltiniș și Muncii din Bicaz, va fi sistată până la ora 14.00, din cauza unei „avarii la rețeaua publică de distribuție a apei potabile, produsă de o firmă terță”, după cum precizează un comunicat al instituției.

De asemenea, străzile Barajului, Muncii, Păltiniș și cartierul Dodeni din orașul Bicaz se vor confrunta și mâine, 13 august, cu lipsa apei potabile, de la 8.00 la 16.00, din aceeași cauză.

Problemele persistă la Târgu Neamț

„Compania Județeană APA SERV S.A. informează utilizatorii că, din cauza avariilor succesive înregistrate la conducta de aducțiune care transportă apa potabilă din zona captarii Preutesti , coroborate cu temperaturile ridicate înregistrate în ultima perioadă, care au determinat o creștere semnificativă a consumului de apă și au afectat capacitatea de alimentare cu apa si din captarea Lunca, au apărut disfuncționalități în sistemul de alimentare cu apă. În aceste condiții, pentru refacerea rezervelor de apă și asigurarea funcționării în condiții de siguranță a sistemului de alimentare, suntem nevoiți să furnizăm apă cu presiune redusă, existând și posibilitatea întreruperii temporare a serviciului de alimentare cu apă potabilă, începând cu data de 12.08.2026 ora 10.30, pana la data de 13.08.2026, ora 09.30, în Orașul Tg. Neamț”, precizează comunicatul Apa Serv.

Alimentarea cu apă sistată și în Dumbrava Roșie

„Pentru remedierea unei avarii la rețeaua publică de distribuție a apei potabile, Compania Județeană Apa Serv S.A. anunță sistarea furnizării serviciului de alimentare cu apa, astăzi 12.08.2026, până la ora 16.00, în comuna Dumbrava Roșie.

Vor fi afectați utilizatorii de pe străzile: Cutului, Curcubeului, Crinului, Plantelor și Crângului”, precizează comunicatul.

Ioana Mărcuțianu