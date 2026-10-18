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Întreruperi la alimentarea cu apă caldă și curent în urma incendiului de la CET Iași

editor
de editor

Incendiul de la Centrala Electrică de Termoficare Iași a fost stins în noaptea de 17 spre 18 octombrie, în urma intervenției forțelor de la ISU Iași, care a durat mai multe ore. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită.

Problemele însă sunt departe de sfârșit. O mare parte a municipiului Iași a fost lăsat fără apă și căldură. În timpul nopții spitalele au fost nevoite să utilizeze generatoarele.Întreruperi la alimentarea cu apă caldă și curent în urma incendiului de la CET Iași

„Pagubele sunt însemnate. După părerea noastră, putem reveni în câteva zile sau poate dura luni. Activitatea CET e afectata 100%, e pe zero. Pagubele sunt însemnate, sunt linii de ocolire. Nu producem nicio gigacalorie și niciun megavat. Centrala nu mai este alimentata cu energie. Orașul, într-adevăr, e fară apă calda și căldură, centrala e pe zero”, a declarat Sorin Turcu, președinte Sindicatul Energia de la CET Iași, citat de antena3.ro.

Mihai Chirica, primarul municipiului Iași a precizat că „Au căzut, succesiv, mai multe contactoare, au intrat în scurt circuit, au luat foc și, ulterior, s-a propagat incendiul din celulă în celulă. A fost o suprasarcină, pentru că, pe parcursul întregii zile au fost diverse căderi de tensiune și s-au resimțit în tot orașul. Speranța este că și repornim. Noi avem rețeaua încălzită circa 8 ore. Putem funcționa pe recirculare în regimul acestor temperaturi”, citat de aceeași sursă.

Z.C.

Autor:

editor
editor
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