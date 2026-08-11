Apă cu presiune scăzută și posibile întreruperi la Târgu Neamț din cauza „avariilor succesive la conducta de aducțiune care transportă apa din zona captarii Preutesti”

Problemele cu alimentarea cu apă persistă în Neamț, în condițiile secetei și a avariilor la infrastructura existentă. După ce a fost dat un anunț privind posibile întreruperi în zona Piatra Neamț, din cauza unor lucrări de reparații, Apa Serv anunță că sunt probleme și în zona Târgu Neamț.

„Compania Județeană APA SERV S.A. informează utilizatorii că, din cauza avariilor succesive înregistrate la conducta de aducțiune care transportă apa potabilă din zona captarii Preutesti , coroborate cu temperaturile ridicate înregistrate în ultima perioadă, care au determinat o creștere semnificativă a consumului de apă și au afectat capacitatea de alimentare cu apa si din captarea Lunca, au apărut disfuncționalități în sistemul de alimentare cu apă.

În aceste condiții, pentru refacerea rezervelor de apă și asigurarea funcționării în condiții de siguranță a sistemului de alimentare, suntem nevoiți să furnizăm apă cu presiune redusă, existând și posibilitatea întreruperii temporare a serviciului de alimentare cu apă potabilă, începând cu data de 11.08.2026 ora 09.30, pana la data de 12.08.2026, ora 08.30, în Orașul Tg. Neamț.

Reiterăm faptul că apa este un bun comun și o resursă limitată, care trebuie protejată și utilizată în mod responsabil, astfel încât să poată fi asigurată alimentarea tuturor utilizatorilor”.

Z.C.