Piatra Neamț. Mai multe străzi din cartierul Mărăței rămân, mâine, fără apă!
SOCIALACTUALITATEADMINISTRAȚIE

Apă cu presiune scăzută și posibile întreruperi la Târgu Neamț din cauza „avariilor succesive la conducta de aducțiune care transportă apa din zona captarii Preutesti”

editor
de editor

Problemele cu alimentarea cu apă persistă în Neamț, în condițiile secetei și a avariilor la infrastructura existentă. După ce a fost dat un anunț privind posibile întreruperi în zona Piatra Neamț, din cauza unor lucrări de reparații, Apa Serv anunță că sunt probleme și în zona Târgu Neamț.

Apa ServCompania Județeană APA SERV S.A. informează utilizatorii că, din cauza avariilor succesive înregistrate la conducta de aducțiune care transportă apa potabilă din zona captarii Preutesti , coroborate cu temperaturile ridicate înregistrate în ultima perioadă, care au determinat o creștere semnificativă a consumului de apă și au afectat capacitatea de alimentare cu apa si din captarea Lunca, au apărut disfuncționalități în sistemul de alimentare cu apă.

În aceste condiții, pentru refacerea rezervelor de apă și asigurarea funcționării în condiții de siguranță a sistemului de alimentare, suntem nevoiți să furnizăm apă cu presiune redusă, existând și posibilitatea întreruperii temporare a serviciului de alimentare cu apă potabilă, începând cu data de 11.08.2026 ora 09.30, pana la data de 12.08.2026, ora 08.30, în Orașul Tg. Neamț.

Reiterăm faptul că apa este un bun comun și o resursă limitată, care trebuie protejată și utilizată în mod responsabil, astfel încât să poată fi asigurată alimentarea tuturor utilizatorilor”.

Z.C.

Autor:

editor
editor
Articolul precedent
Botoșani. Incendiu devastator în localitatea Tudor Vladimirescu – intervenția a durat mai bine de 5 ore
Botoșani. Incendiu devastator în localitatea Tudor Vladimirescu – intervenția a durat mai bine de 5 ore
Articolul următor
FOTO. O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Roznov
FOTO. O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Roznov

Ultima ora

ACTUALITATE

Suceava. Tragedie în orașul Siret – doi muncitori și-au pierdut viața

Doi muncitori de 30, respectiv 48 de ani, au...
INFRACȚIONAL

Neamț. Minor de 13 ani, la volanul unui ATV în zona Bicaz Chei

Un ATV care circula pe DJ127A a fost oprit...
ACTUALITATE

Aproape 47 de metri cubi de lemn, confiscați de polițiștii nemțeni

O acțiune desfășurată timp de trei zile în județul...
SPORT

David Popovici în semifinale la 100 metri liber la Campionatele Europene – a câștigat seria în care a concurat cu cel mai bun timp...

Campionul mondial și european, David Popovici, a câștigat calificările...
ACTUALITATE

Iași. Misiune de căutare-salvare pe râul Prut

Pompierii militari ieșeni desfășoară o misiune de căutare a...

Categorii

ACTUALITATE

Suceava. Tragedie în orașul Siret – doi muncitori și-au pierdut viața

Doi muncitori de 30, respectiv 48 de ani, au...
INFRACȚIONAL

Neamț. Minor de 13 ani, la volanul unui ATV în zona Bicaz Chei

Un ATV care circula pe DJ127A a fost oprit...
ACTUALITATE

Aproape 47 de metri cubi de lemn, confiscați de polițiștii nemțeni

O acțiune desfășurată timp de trei zile în județul...
SPORT

David Popovici în semifinale la 100 metri liber la Campionatele Europene – a câștigat seria în care a concurat cu cel mai bun timp...

Campionul mondial și european, David Popovici, a câștigat calificările...
ACTUALITATE

Iași. Misiune de căutare-salvare pe râul Prut

Pompierii militari ieșeni desfășoară o misiune de căutare a...
ACTUALITATE

FOTO. O nouă subunitate de pompieri va fi construită la Roznov

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Petrodava” al județului Neamț...
ACTUALITATE

Botoșani. Incendiu devastator în localitatea Tudor Vladimirescu – intervenția a durat mai bine de 5 ore

Un incendiu de proporții a afectat gospodăria unui localnic...
ACTUALITATE

Cinci blocuri afectate de scăpări de gaze în Alexandru cel Bun. Alimentarea a fost sistată

Actualizare: Primarul comunei Alexandru cel Bun, Cosmin Balan, a precizat...