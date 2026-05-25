Întrerupere la alimentarea cu apă potabilă în două comune din Neamț

Apa Serv anunță că în două comune din Neamț va fi întreruptă alimentarea cu apă astăzi, 25 mai, în vedere remedierii unor avarii la rețeaua de apă.

Este vorba despre:

Comuna Săvinești, str. Macului – alimentarea cu apă va fi sistată în intervalul 09.30-16.00;

Comuna Alexandru cel Bun, sat Scăricica și sat Gloduri – alimentarea cu apă va fi sistată în intervalul 09.30-16.00;

„Pentru informații suplimentare, beneficiarii noștri pot suna la Dispeceratul APA SERV care funcționează nonstop, la numărul de telefon 0233/233340 sau pot accesa site-ul Companiei http://www.apaserv.eu”, precizează Apa Serv.