Zona de Nord Est a țării a fost lovită în această după amiază de furtuni puternice, avertizări meteo fiind emise pentru Iași, Neamț, Suceava și Botoșani.

În Iași a fost chiar emis un cod roșu de vreme severă. Deși municipiul Iași nu era vizat inițial de avertizarea meteo, vijeliile puternice, aversele torențiale, grindina și rafalele de vânt de peste 90 km/h au afectat inclusiv zona urbană. Pompierii au fost solicitați să intervină pentru îndepărtarea a șapte arbori doborâți și pentru gestionarea a opt autoturisme avariate.

O intervenție de urgență a avut loc în Pădurea Ciric din municipiul Iași, după ce o persoană a fost găsită în stop cardio-respirator. Echipajele SMURD au inițiat imediat protocolul de resuscitare, sprijinite de o autospecială de stingere și intervenție, trimisă pentru facilitarea accesului în zona împădurită. La fața locului a ajuns și un echipaj medical de la Serviciul de Ambulanță Județean, însă, din păcate, a fost constatat decesul. Poliția desfășoară cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

În județul Neamț, pompierii din Târgu-Neamț și voluntarii din Pipirig au acționat pentru evacuarea apei din mai multe gospodării și dintr-o fântână, în urma ploilor abundente. De asemenea, în satul Stânca, un bărbat de 61 de ani a fost salvat după ce a rămas izolat pe o insuliță formată de creșterea nivelului râului Ozana. Acesta nu a necesitat îngrijiri medicale.

În județul Suceava,furtuna a dus la inundarea demisolului Centrului Cultural Bucovina și la acumulări de apă în zona Bazarului. În municipiul Fălticeni, un copac a căzut peste un autoturism. Intervențiile pompierilor se desfășoară în continuare, în regim integrat, cu sprijinul autorităților locale.

În județul Botoșani, două fetițe de 8 și 11 ani au fost date dispărute în pădure, în comuna Cristinești, după ce s-au rătăcit în timpul unei ieșiri la cules de ciuperci, în condiții meteo extreme. Autoritățile au intervenit rapid, cu sprijinul Poliției, Jandarmeriei, Poliției de Frontieră și Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență. Datorită intervenției coordonate și a unui mesaj RO-Alert emis în zonă, minorele au fost găsite la scurt timp și predate familiei în siguranță.

Denisa POPA

Foto: ISU Suceava