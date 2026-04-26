Intervenție Salvamont în Cheile Bicazului

de Sofronia Gabi

Actualizare.

Prin apel la 112, în jurul orei 16:00, ISU Neamț a fost anunțat că o persoană a căzut într-o prăpastie, în zona Belvedere, la podul  suspendat din Cheile Bicăjelului, comuna Bicaz Chei. „La sosirea salvatorilor, bărbatul a fost localizat într-o prăpastie, la o diferență de nivel de aproximativ 25 m față de traseul turistic. Cu ajutorul echipamentelor specifice, forțele de intervenție au acționat pentru scoaterea victimei din mediul ostil. Bărbatul în vârstă de 40 de ani, cu multiple traumatisme la nivelul întregului corp, conștient, a fost predat echipajului SMURD TIM care l-a transportat la UPU a Spitalului Județean Piatra-Neamț”, anunță ISU Neamț.

 

Intervenție Salvamont în Cheile BicazuluiSalvamontorii montani nemțeni intervin în Cheile Bicazului unde o persoană are nevoie de ajutor specializat după ce ar fi căzut într-o zonă stâncoasă greu accesibilă. „Acțiune în derulare. Salvamont Neamț intervine în Cheile Bicazului în vederea acordării primului ajutor și evacuării unei victime căzută într-o zonă stâncoasă, greu accesibilă”, anunță Salvamont România.

Vom reveni cu amănunte

Foto cu caracter informativ Salvamont România

Sofronia Gabi
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Peste 7.000 de consumatori din Neamț nu au curent electric în urma rafalelor de vânt puternic
Bacău. Puternic incendiu în localitatea Brusturoasa – traficul rutier este blocat
