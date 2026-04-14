Intervenție la Roman. Pacient transportat la Iași cu elicopterul

Un bărbat în vârstă de 51 de ani a fost preluat de un elicopter SMURD de pe stadionul Moldova din municipiul Roman și transportat la IBCV Iași.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Neamț, operațiunea a avut loc pe 10 aprilie, iar pentru desfășurarea în siguranță a intervenției au fost luate măsuri speciale de prevenire și stingere a incendiilor.

Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Roman a intervenit la fața locului cu o autospecială de stingere, asigurând zona pe durata aterizării și decolării elicopterului SMURD.

Intervenția s-a desfășurat fără incidente.

Denisa POPA