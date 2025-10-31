Intervenție cu foc de armă la Buruienești: Doi bărbați înarmați cu topoare au amenințat polițiștii

O simplă sesizare pentru tulburarea liniștii publice s-a transformat într-un incident violent care s-a finalizat cu tragerea unui foc de avertisment și reținerea a doi bărbați, în seara de 30 octombrie.

Totul a început în jurul orei 22:00, când o localnică a apelat numărul unic de urgență 112, reclamând că vecinii ascultă muzică la volum maxim. Polițiștii de la Secția de Poliție Rurală Sagna s-au deplasat prompt la fața locului pentru a verifica sesizarea.

Situația a degenerat rapid

La vederea forțelor de ordine, doi bărbați, în vârstă de 25 și respectiv 49 de ani, au adoptat un comportament violent și amenințător. Aceștia s-au înarmat cu topoare și au refuzat să se conformeze somațiilor legale ale polițiștilor.„În contextul în care bărbații au refuzat să se conformeze somațiilor legale și au continuat comportamentul violent, unul dintre polițiști a făcut uz de armamentul din dotare, trăgând un foc de avertisment în plan vertical”, a comunicat Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Măsuri dispuse de autorități

Cei doi agresori au fost imobilizați și reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă Neamț. Ancheta în acest caz este condusă de Parchetul de pe lângă Judecătoria Roman, care continuă cercetările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor incidentului.