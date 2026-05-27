Intervenție a ISU în cartierul Mărăței din Piatra Neamț – o bucată de tencuială desprinsă de pe o clădire a căzut peste o mașină parcată

Forțe ale ISU Neamț au intervenit în această seară, 27 mai, în cartierul Mărăței din Piatra Neamț.

„În 9:15, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că pe un autoturism staționat într-o parcare de pe strada Mărăței, a fost avariat ca urmare a desprinderii unor bucăți din tencuiala unei clădiri. (…) Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea bucăților de tencuială ale clădirii care prezentau risc de desprindere și cădere, precum și pentru balizarea zonei, în vederea semnalizării perimetrului de pericol, precizează comunicatul ISU Neamț. Imagini: ISU Neamț