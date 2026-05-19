Întârzieri în tipărirea cardului european de sănătate – solicitanții primesc un certificat care înlocuiește documentului

Foarte aproape de minivacanța de Rusalii și vacanța de vară a elevilor, când mulți nemțeni aleg să petreacă zilele libere peste hotare, sunt ceva probleme la eliberarea cardului european de sănătate. Documentul este necesar celor merg în statele Uniunii Europene pentru că acoperă serviciile medicale de urgență, în cazul în care este nevoie. Se pare că momentan nu există tipizatul de plastic pe care se tipărește documentul. În aceste condiții, cei care solicită la Casa de Asigurări de Sănătate Neamț eliberarea cardului european de sănătate, momentan nu primesc documentul ci un certificat provizoriu de înlocuire a acestuia.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Casei de Asigurări de Sănătate Neamț, Carmen Baroi, există o întârziere în tipărirea acestor documente, dar lipsa fizică a cardurilor nu împiedică accesul la servicii medicale de urgență, pe perioada șederii într-o țară membră a Uniunii Europene deoarece solicitanții primesc un certificat provizoriu de înlocuire a cardului european (amănunte aici).

Anual Casa de Asigurări de Sănătate Neamț primește mii de solicitări pentru eliberarea cardului european de sănătate. În primele nouă luni ale anului trecut, în perioada 1 ianuarie – 1 octombrie 2025, la instituție au fost înregistrate 4.726 de astfel de solicitări. Aproape jumătate dintre cereri, 2.148, au fost în sezonul estival, în perioada 1 iunie – 1 septembrie.

