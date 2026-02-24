FOTO: titularizare.ro
Inspectoratele Școlare vor afișa catedrele disponibile pentru Titularizare

de Vlad Bălănescu
Inspectoratele Școlare vor afișa catedrele disponibile pentru Titularizare
Primii pași pentru organizarea examenului de Titularizare din acest an încep în aceeași zi în care sindicaliștii din educație merg la București pentru a protesta împotriva măsurilor catalogate ca fiind „anti-educație”.

Miercuri, 25 februarie, inspectoratele școlare vor începe afișarea pe site-uri a listelor cu catedrele vacante / rezervate complete sau incomplete pentru concursul național de Titularizare. Aceste liste vor putea fi actualizate constant în urma etapelor de mobilitate.

Edupedu.ro atrage atenția că Legea 141/2025 blochează, teoretic, concursul de Titularizare deoarece suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante din sectorul public pe tot parcursul acestui an. Cu toate acestea, la fel ca în ultimii trei ani, cel mai probabil se va face o derogare de la lege pentru sistemul de educație.

Înscrierea candidaților la examenul de Titularizare se face în perioada 6-18 mai. Proba scrisă pentru acest examen se va desfășura pe 21 iulie, conform metodologiei oficiale.

Pentru a obţine statutul de titular (corespondent angajării pe perioadă nedeterminată), candidații trebuie să obţină cel puțin nota 7 la proba scrisă. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) la proba scrisă.

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă.
